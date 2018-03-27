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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
13:24  27 марта 2018 2

Жители ХМАО просят не убивать опасных хищников, терроризирующих целый город

Лоси, косули, волки, лисы, волк, хищник, лесные животные, дикие животные, дикая природа
В Югре появились защитники стаи волков, которая пришла в крупный городФото: pixabay.com

Необычная петиция появилась в Сети — ее авторы просят спасти стаю волков, появившуюся в Пыть-Яхе. Под обращением подписалось уже больше тысячи человек.

Авторы петиции считают, что волков нужно спасать. В публикации они ссылаются на материал «URA.RU», где рассказывалось, что уже две особи были убиты — причем это крупные звери весом около 75 килограммов каждый. «Больше всего меня волнует то, что отстрел этих животных официально разрешен администрацией нашего города. Да, я согласна, что жизнь граждан превыше всего, но эту проблему можно решить и другим путем. Эти животные — такая редкость для наших краев. Так зачем нам убивать их?» — возмущается автор петиции.

Организатор сбора подписей считает, что отстрел волков похож на браконьерство и его нужно запретить на законодательном уровне. Ранее «URA.RU» сообщало, что блуждающих по Пыть-Яху волков впервые заметили в конце февраля. Местных жителей призвали проявлять осторожность и быть особенно бдительными при встрече с хищниками.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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