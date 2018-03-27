Жители ХМАО просят не убивать опасных хищников, терроризирующих целый город

Необычная петиция появилась в Сети — ее авторы просят спасти стаю волков, появившуюся в Пыть-Яхе. Под обращением подписалось уже больше тысячи человек.
Авторы петиции считают, что волков нужно спасать. В публикации они ссылаются на материал «URA.RU», где рассказывалось, что уже две особи были убиты — причем это крупные звери весом около 75 килограммов каждый. «Больше всего меня волнует то, что отстрел этих животных официально разрешен администрацией нашего города. Да, я согласна, что жизнь граждан превыше всего, но эту проблему можно решить и другим путем. Эти животные — такая редкость для наших краев. Так зачем нам убивать их?» — возмущается автор петиции.
Организатор сбора подписей считает, что отстрел волков похож на браконьерство и его нужно запретить на законодательном уровне. Ранее «URA.RU» сообщало, что блуждающих по Пыть-Яху волков впервые заметили в конце февраля. Местных жителей призвали проявлять осторожность и быть особенно бдительными при встрече с хищниками.