В Прикамье из-за аварии без тепла остались более 10 тысяч человек

Утром 27 марта в микрорайоне Клестовка в Соликамске Пермского края произошла авария на теплосетях. Кроме жилых домов, сейчас тепла и горячей воды нет также в двух детских садах.
По сообщению Единой дежурной диспетчерской службы региона авария на теплотрассе в районе дома №31 по улице Ленина произошла в 6:30. От теплоснабжения и горячей воды были отключены дома и другие объекты в микрорайоне «Клестовка» и районе «Пионерский», примерное число жителей на этих территориях составляет более 10 тысяч человек. Пострадавших попросили не поддаваться панике, закрывать плотнее окна и ожидать подачи тепла и воды. Ремонтные работы, по словам местных властей, начались в 12:00. «Сейчас запустили отопление в тестовом режиме», — сообщил URA.RU пресс-секретарь Соликамской городской администрации Наталья Шумкова.
По некоторым данным, эта авария могла быть вызвана гидроударом после недавнего ремонта теплотрассы в поселке Карналлитово, также являющегося частью Соликамска. Впрочем, в администрации это предположение опровергают, но подробных причин произошедшего пока не называют. По данным гидрометцентра, сейчас уличная температура в Соликамске составляет — 6 градусов.