Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Олег Грачев вызван в качестве свидетеля в Советский райсуд по уголовному делу экс-замглавы региона Николая Сандакова. Его будут допрашивать по эпизоду, связанному с получением обвиняемым 1,5 млн рублей от сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова, сообщил «URA.RU» адвокат Сергей Колосовский.
По версии силовиков, Сандаков взял у муниципального чиновника деньги в обмен на последующее назначение мэром Магнитогорска. Обвиняемый утверждает, что 1,5 млн Тарасов дал ему сам, чтобы город показал хороший результат на выборах в Госдуму. И вся сумма пошла исключительно на кампанию.
Олег Грачев с 2010 по 2013 год был вице-губернатором, курировал внутреннюю политику. Поэтому должен прояснить, как все было на самом деле. Николай Сандаков в то время работал советником главы региона Михаила Юревича. И сменил Грачева в кресле «политического» вице-губернатора.
Последним свидетелем сторона защиты намерена вызвать следователя четвертого следственного управления СКР (по УрФО) Игоря Бедерина, который вел дело Николая Сандакова. После этого прокуроры и адвокаты заявят ходатайства и приступят к прениям сторон.
Николай Сандаков обвиняется в трех преступлениях: мошенничестве (взял деньги от экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова), взятке в виде услуг (бесплатная вооруженная охрана личного коттеджа в элитном поселке Тарасова в обмен на победу ЧОП в тендерах), взломе электронной почте местного политолога и чиновника.