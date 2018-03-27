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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
20:55  27 марта 2018 0

Бывший первый зам Михаила Юревича вызван в суд. Будет рассказывать о финансировании выборов

Международный турнир по боям в клетке, организованный промоутерской компанией
Олег Грачев (на фото) выступит в суде по делу Николая СандаковаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ
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Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Олег Грачев вызван в качестве свидетеля в Советский райсуд по уголовному делу экс-замглавы региона Николая Сандакова. Его будут допрашивать по эпизоду, связанному с получением обвиняемым 1,5 млн рублей от сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова, сообщил «URA.RU» адвокат Сергей Колосовский.

По версии силовиков, Сандаков взял у муниципального чиновника деньги в обмен на последующее назначение мэром Магнитогорска. Обвиняемый утверждает, что 1,5 млн Тарасов дал ему сам, чтобы город показал хороший результат на выборах в Госдуму. И вся сумма пошла исключительно на кампанию.

Олег Грачев с 2010 по 2013 год был вице-губернатором, курировал внутреннюю политику. Поэтому должен прояснить, как все было на самом деле. Николай Сандаков в то время работал советником главы региона Михаила Юревича. И сменил Грачева в кресле «политического» вице-губернатора.

Последним свидетелем сторона защиты намерена вызвать следователя четвертого следственного управления СКР (по УрФО) Игоря Бедерина, который вел дело Николая Сандакова. После этого прокуроры и адвокаты заявят ходатайства и приступят к прениям сторон.

Николай Сандаков обвиняется в трех преступлениях: мошенничестве (взял деньги от экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова), взятке в виде услуг (бесплатная вооруженная охрана личного коттеджа в элитном поселке Тарасова в обмен на победу ЧОП в тендерах), взломе электронной почте местного политолога и чиновника.

Сергей Леонов
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