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Главные новости Югры
11:45  28 марта 2018 0

Проигравший в карты житель ХМАО получил пожизненное за массовое убийство

Из-за карт житель ХМАО устроил массовое убийствоФото: depositphotos.com © URA.RU

В ХМАО осужден 48-летний житель села Шеркалы Октябрьского района, зарубивший топором четырех человек. Причиной массового убийства стал проигрыш в карты.

«Приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщила «URA.RU» Алина Никифорова, старший помощник руководителя СКР по ХМАО.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 48-летний мужчина приехал с женой в Березово на медосмотр. На ночлег остановились у случайной знакомой. Ночью выпивали, играли в карты. Мужчина, проигравшись, поссорился с хозяевами дома и схватился за топор. Он зарубил партнеров по игре — мужчин 19 лет, 47 лет и 55 лет, а также хозяйку дома — 39-летнюю женщину. После расправы убийца сбежал, но спустя время его поймали полицейские.

Александр Лукманов
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