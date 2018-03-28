В день траура по погибшим в Кемерово едва не произошел пожар в торговом центре в Краснокамске. Но, как удалось выяснить «URA.RU», персонал оперативно решил проблему, возгорания удалось избежать.
Житель Краснокамска рассказал, что в среду, 28 марта, в местном трехэтажном торговом центре «Добрыня» по улице Геофизиков, 6 возникло задымление. Но персонал сразу отреагировал и вывел всех людей на улицу. В торговом центре было относительно немного — немногими больше сотни — посетителей.
Директор ТЦ Алексей Чудинов подтвердил факт нештатной ситуации, произошедшее не было учениями. Задымление произошло около 11:30. «Сработала сигнализация — мы вывели людей. Оказалось, что на подстанции сгорел рубильник. Открытого огня не было, так что вызывать МЧС не пришлось. Около 15:00 мы возобновили работу», — говорит собеседник. Также Чудинов подчеркнул, что двери запасных выходов ТЦ «Добрыня» закрываются на магнитные замки — открыть их можно простым нажатием кнопки.
Сегодня, 28 марта, в России объявлен общенациональный траур по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Жертвами пожара стали 64 человека, большинство — дети. Известно, что многие жертвы оказались заперты в кинозалах, запасные выходы были закрыты. Сигнализация в момент возгорания не сработала.