16:31 30 марта 2018 0

Дмитрий Песков пообщался со студентами ВШЭ, но после попросил удалить запись встречи Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал свою просьбу не публиковать запись его беседы со студентами Высшей школы экономики на ток-шоу «В точку». По словам Пескова, никакого проявления цензуры в этом нет.

Дмитрий Песков пояснил, что обе стороны по-разному поняли формат встречи, и поэтому возникло недопонимание. «Нет, никакой там цензуры нет. Действительно, я несколько факультетов вчера посетил, пообщался со студентами, действительно считаю это очень важным», — цитирует Пескова «РБК». По словам пресс-секретаря президента, для него это был «абсолютно закрытый откровенный разговор». «У них было иное понимание режима освещения, наверное, действительно, мы четко не условились», — заявил Песков.

В Высшей школе экономики при этом рассказали, что ни о каких дополнительных условиях перед встречей речи не шло, а студенты могли фотографировать, делать записи и свободно задавать Пескову свои вопросы. Однако уже спустя примерно час записи ток-шоу Дмитрий Песков спросил: «Мы же off-the-record (не по запись — прим.ред)?». Студенты восприняли это как иронию, ведь уже долгое время разговор записывался на камеры.

После встречи со студентами Дмитрий Песков попросил удалить запись ток-шоу, что и сделал позже медиацентр ВШЭ. При этом сам Песков остался передачей доволен. В ходе нее он, например, затронул тему скандала с обвинениями в домогательствах депутата Леонида Слуцкого и сравнил ее с делом американского продюсера Харви Вайнштейна, а подобные заявления назвал «данью моде». Он также рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово.