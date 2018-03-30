{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
16:31  30 марта 2018 0

Песков не считает цензурой просьбу не публиковать видеозапись встречи со студентами

Дмитрий Песков пообщался со студентами ВШЭ, но после попросил удалить запись встречиФото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал свою просьбу не публиковать запись его беседы со студентами Высшей школы экономики на ток-шоу «В точку». По словам Пескова, никакого проявления цензуры в этом нет.

Дмитрий Песков пояснил, что обе стороны по-разному поняли формат встречи, и поэтому возникло недопонимание. «Нет, никакой там цензуры нет. Действительно, я несколько факультетов вчера посетил, пообщался со студентами, действительно считаю это очень важным», — цитирует Пескова «РБК». По словам пресс-секретаря президента, для него это был «абсолютно закрытый откровенный разговор». «У них было иное понимание режима освещения, наверное, действительно, мы четко не условились», — заявил Песков.

В Высшей школе экономики при этом рассказали, что ни о каких дополнительных условиях перед встречей речи не шло, а студенты могли фотографировать, делать записи и свободно задавать Пескову свои вопросы. Однако уже спустя примерно час записи ток-шоу Дмитрий Песков спросил: «Мы же off-the-record (не по запись — прим.ред)?». Студенты восприняли это как иронию, ведь уже долгое время разговор записывался на камеры.

После встречи со студентами Дмитрий Песков попросил удалить запись ток-шоу, что и сделал позже медиацентр ВШЭ. При этом сам Песков остался передачей доволен. В ходе нее он, например, затронул тему скандала с обвинениями в домогательствах депутата Леонида Слуцкого и сравнил ее с делом американского продюсера Харви Вайнштейна, а подобные заявления назвал «данью моде». Он также рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров