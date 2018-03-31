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Главные новости Челябинской области
20:59  31 марта 2018 0

На Южном Урале медики требуют 5,5 млн рублей от родителей малолетних поджигателей

Пожар в доме - памятнике истории регионального значения, известном как Дом Жернакова. Тюмень, пожар, пожарные
Подростки подожгли недостроенное зданиеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Снежинске руководство Центральной медико-санитарной части №15 потребовала от семей двух подростков, устроивших пожар на территории учреждения, компенсацию в 5,5 млн рублей. Родители провинившихся школьников считают сумму необъяснимо завышенной.

Пожар на территории недостроенного терапевтического корпуса произошел в октябре 2017 года. Выяснилось, что двое школьников специально притащили на место будущего пожара лестницу, чтобы забраться на чердак и там жечь пенопласт. Под уголовную ответственность виновники инцидента не попали — обоим не было четырнадцати лет. Поскольку в действиях подростков присутствовал преступный умысел, собственник здания решил наказать их семьи рублем. В иске указана сумма в 5,5 миллиона рублей, сообщает сайт городского суда Снежинска.

Ответчик считает, что заявленная сумма изначально завышена, поскольку непонятно, кто и как считал убытки медицинского учреждения от пожара. «В здании, которое не эксплуатируется уже более 14 лет, находились материалы, представляющие повышенную опасность для возникновения пожара, кроме того, истцом не производятся противопожарные мероприятия, не осуществляются необходимые меры по охране и патрулированию здания, в связи с чем пожарная охрана была вызвана не сразу, что дало дополнительное время для развития пожара и, следовательно, увеличения объемов причиненного ущерба», — говорится в ответе стороны защиты.

Суд назначил проведение строительно-экономической экспертизы. До вынесения результатов по ней делопроизводство приостановлено.

Сергей Макеев
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