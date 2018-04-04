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Главные новости Свердловской области
11:29  04 апреля 2018 0

Топ-менеджер двух телеканалов Екатеринбурга снова ушел в отставку. «Специалист золотой — человек сложный»

Клипарт. Выключенный телевизор, телевизор, телевидение, ТВ, пульт, выключенный телевизор
На «Четверку» Кузовков приходил вместо СулеймановаФото: Анна Майорова © URA.RU

Директор по вещанию «Четвертого канала» Андрей Кузовков снова открыт для предложений о работе. На этой неделе у медиаменеджера завершился годовой контракт, который был подписан им с «Четверкой» после ухода с должности генерального продюсера телеканала «41 Домашний» в феврале 2017 года.

«У нас был срочный контракт, и вот срок его подошел к концу. В дальнейшем сотрудничество с Андреем Мансуровичем продолжится в рамках отдельных проектов — он уже поделился своими мыслями о планах на будущее», — рассказал гендиректор «Четверки» Элеонора Расулова, признавшись, что на текущий момент полностью погружена в подготовку празднования 27-летия своего канала.

На «Четверку» Кузовков пришел на место генпродюсера Рината Сулейманова, отдавшего каналу 25 лет. Здесь он помог отладить технологические процессы в условиях нового помещения (в марте 2017 года «Четверка» переехала в БЦ «Лимеранс»), занимался совершенствованием и насыщением новыми идеями имеющихся в сетке канала программ, проапгрейдил студию и, как признается Расулова, «очень помогал с текущими ежедневными человеческими процессами».

Рядовые сотрудники «Четверки» уверены, что причин для ухода Кузовкова сразу две: он «довольно дорогостоящий специалист», а кроме того, «эмоциональный, а потому крайне сложный в общении с подчиненными». Последнее, как оговаривалось ранее, могло послужить причиной ухода Кузовкова и с прежнего места работы, которому он отдал 16 лет. Тогда, однако, ни гендиректор «41 Домашнего» Владимир Злоказов, ни сам отставник наличие конфликта друг с другом не признавали. Получить комментарий Андрея Кузовкова сегодня оперативно не удалось.

Антон Ольшанников
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