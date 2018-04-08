Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге, который состоялся сегодня, 8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, запомнится необычными участниками — палестинскими скаутами с волынками и барабанами.
Верующие прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга до Храма-памятника на крови. Шествие собрало пять тысяч участников. Особые гости торжества — две группы православных палестинских скаутов из поселения Кфар-Ясиф и церкви Святой Марии в количестве 60 человек. Волынки и барабаны практически заглушили традиционные песнопения, тем более что к палестинским барабанщикам присоединились и местные — воспитанники суворовского училища. Как отметили в Екатеринбургской епархии, всего в шествии приняли участие около 1000 детей — большинство из них нарядили в красные пасхальные курточки с православной символикой. Также в шествии приняли участие студенты вузов и колледжей, курсанты института МЧС и военнослужащие.
Возглавили крестный ход митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений в сопровождении охранников. Участники шествия, помимо икон и хоругвей, несли портреты Николая II, так как в этом году будет отмечаться 150-летие со дня рождения последнего российского императора и 100-летие расстрела царской семьи большевиками.