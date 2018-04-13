{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
14:15  13 апреля 2018 0

В Челябинске завод и коммунальщики задолжали энергетикам 11 миллионов

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
Приставы арестовали счета и автомобили организацийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Куса Челябинской области из-за долгов за электроэнергию арестованы расчетные счета и два автомобиля ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» (КЛМЗ) и средства городского ООО «Водоканал». В общей сумме организации нарастили долг в 11 млн рублей перед ПАО «Челябэнергосбыт».

КЛМЗ — один из крупнейших потребителей электричества в Кусе. Однако ресурс долго не оплачивался. Тогда поставщик электроэнергии, «Челябэнергосбыт», обратился в областной Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности в принудительном порядке. В декабре 2017 года суд удовлетворил иск и выдал исполнительный лист на девять млн рублей.

«Водоканал», распределяющий в городе воду для питьевых и промышленных нужд, накопил долг за электроэнергию — 2,2 млн рублей — и расторг договор с «Челябэнергосбытом». Директор предприятия открыл другую организацию — ООО «Горводоканал» (ГВК), которая в Кусе собирает плату за водопотребление, несмотря на то, что основным видом деятельности ГВК является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление. В марте приставы возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности с «Водоканала».

Вчера, 11 апреля, приставы арестовали расчетные счета КЛМЗ и «Водоканала», а также два легковых автомобиля, находящихся на балансе завода —Toyota Camry и Hyundai Sonata. Руководителей предприятий-должников предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров