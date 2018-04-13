В Челябинске завод и коммунальщики задолжали энергетикам 11 миллионов

В городе Куса Челябинской области из-за долгов за электроэнергию арестованы расчетные счета и два автомобиля ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» (КЛМЗ) и средства городского ООО «Водоканал». В общей сумме организации нарастили долг в 11 млн рублей перед ПАО «Челябэнергосбыт».
КЛМЗ — один из крупнейших потребителей электричества в Кусе. Однако ресурс долго не оплачивался. Тогда поставщик электроэнергии, «Челябэнергосбыт», обратился в областной Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности в принудительном порядке. В декабре 2017 года суд удовлетворил иск и выдал исполнительный лист на девять млн рублей.
«Водоканал», распределяющий в городе воду для питьевых и промышленных нужд, накопил долг за электроэнергию — 2,2 млн рублей — и расторг договор с «Челябэнергосбытом». Директор предприятия открыл другую организацию — ООО «Горводоканал» (ГВК), которая в Кусе собирает плату за водопотребление, несмотря на то, что основным видом деятельности ГВК является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление. В марте приставы возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности с «Водоканала».
Вчера, 11 апреля, приставы арестовали расчетные счета КЛМЗ и «Водоканала», а также два легковых автомобиля, находящихся на балансе завода —Toyota Camry и Hyundai Sonata. Руководителей предприятий-должников предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.