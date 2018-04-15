В центре Екатеринбурга на улице Малышева произошло ДТП, в результате которого автомобиль LADA «Калина» вылетел на тротуар и врезался в дерево, — передает корреспондент «URA.RU». От удара машину сильно покорежило. Ребенка, находившегося в салоне автомобиля, забрала скорая помощь.
«Ладу» вынесло на тротуар после столкновения с другой машиной — «Тойота — Корола». Сидевшие в ней люди утверждают, что водитель отечественного авто подрезал их. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
«Автомобиль Lada двигался по улице Малышева со стороны ул. Розы Люксембург в сторону ул. 8 Марта, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. — Водитель начал перестраиваться влево, но не увидел двигавшуюся по левой полосе машину „Тойота“ и допустил столкновение с ней, после чего вывернул руль вправо и врезался в дерево».