{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 апреля 2018
14 апреля 2018
13 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
17:06  15 апреля 2018 0

В центре Екатеринбурга машина вылетела на тротуар. Пострадал ребенок. ФОТО

ДТП произошло на улице МалышеваФото: Андрей Гусельников, URA.RU

В центре Екатеринбурга на улице Малышева произошло ДТП, в результате которого автомобиль LADA «Калина» вылетел на тротуар и врезался в дерево, — передает корреспондент «URA.RU». От удара машину сильно покорежило. Ребенка, находившегося в салоне автомобиля, забрала скорая помощь.

«Ладу» вынесло на тротуар после столкновения с другой машиной — «Тойота — Корола». Сидевшие в ней люди утверждают, что водитель отечественного авто подрезал их. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

«Автомобиль Lada двигался по улице Малышева со стороны ул. Розы Люксембург в сторону ул. 8 Марта, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. — Водитель начал перестраиваться влево, но не увидел двигавшуюся по левой полосе машину „Тойота“ и допустил столкновение с ней, после чего вывернул руль вправо и врезался в дерево».

Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров