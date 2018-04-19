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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
22:37  19 апреля 2018 0

На Урале сотрудник автомойки на клиентском авто насмерть задавил женщину. ВИДЕО

Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , автомойка, сто, автомобиль
У виновника ДТП отсутствовало водительское удостоверениеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Березовском Свердловской области молодой сотрудник автомойки за рулем клиентского Mercedes сбил двух женщин. Одна из пострадавших — администратор той же мойки — погибла. О трагическом инциденте сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения. Машина сбила двух женщин, однако одной из пострадавших удалось выползти из-под автомобиля и подняться на ноги. Вторая осталась под колесами. Она скончалась в больнице, куда ее экстренно доставили.

В следственном управлении отметили, что работник мойки ездил без водительского удостоверения и не обладал достаточными навыками управления автомобилем. Он пытался отогнать одну машину, чтобы начать помывку другой, но не справился с управлением. По данному факту началась доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео: НТВ.

Ксения Томашова
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