В Березовском Свердловской области молодой сотрудник автомойки за рулем клиентского Mercedes сбил двух женщин. Одна из пострадавших — администратор той же мойки — погибла. О трагическом инциденте сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Момент наезда попал в объектив камеры видеонаблюдения. Машина сбила двух женщин, однако одной из пострадавших удалось выползти из-под автомобиля и подняться на ноги. Вторая осталась под колесами. Она скончалась в больнице, куда ее экстренно доставили.
В следственном управлении отметили, что работник мойки ездил без водительского удостоверения и не обладал достаточными навыками управления автомобилем. Он пытался отогнать одну машину, чтобы начать помывку другой, но не справился с управлением. По данному факту началась доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Видео: НТВ.