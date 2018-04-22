Сотрудник управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу изменил «сухую» стилистику официальных документов уголовного дела. Заполняя бумаги, он назвал потерпевшего «терпилой», а обвиняемого «жуликом».
Уголовное дело поступило в межрайонную прокуратуру Югры в феврале 2018 года, оно было заведено по трем статьям: «применение насилия в отношении представителя власти», «кража» и «нарушение неприкосновенности жилища». Следователь, составляющий опись документов, назвал участников производства не так, как положено по закону, сообщает телеканал 360.
Сотрудники прокуратуры не оценили стиль речи своего коллеги. За незаконно оформленную опись к следователю могут применить меры дисциплинарного воздействия: он либо получит выговор, либо лишится работы. Получить оперативный комментарий в Следственном управлении СК РФ по ХМАО-Югре журналистам «URA.RU» не удалось — в ведомстве не ответили на звонок журналиста.