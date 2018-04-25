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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
18:42  25 апреля 2018 0

Энергетики восстановили электричество в уральском городе, где без света остались тысячи человек

Подстанция 220 кВ
Из-за снегопада в Артемовском на воздушную линию упало деревоФото: Анна Майорова © URA.RU

Минувшей ночью жители сразу нескольких уральских городов остались без электричества из-за обильного снегопада. В Артемовском на воздушную линию под тяжестью мокрого снега упало дерево, в результате обесточенными остались порядка трех тысяч человек.

На место обрыва провода сразу выехала аварийно-восстановительная бригада, работы продолжались несколько часов. Только к часу дня сотрудники артемовского подразделения «Облкоммунэнерго» смогли полностью восстановить электроснабжение городского округа. Еще один обрыв по причине снегопада произошел на воздушной линии электропередачи «Скважина Паршино» — его ликвидировали сразу, в течение получаса.

«В 4.30 мы запитали всех потребителей и два социально-значимых объекта — сборный пункт и столовую — по резервной схеме. Еще какое-то время без электроэнергии оставался оздоровительный комплекс Павлика Морозова. Аварийной бригаде пришлось подрубить 12 деревьев, чтобы линии ничего не угрожало. В 10.20 подали напряжение и туда», — рассказал главный инженер Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Николай Шабунин.

Около двух часов из-за непогоды оставались без света и 176 жителей Верхней Пышмы. Однако неполадки удалось быстро устранить. «Мы хорошо знаем, к чему приводит такое количество мокрого снега, поэтому были готовы к возможным отключениям. Во всех территориальных подразделениях оперативно-выездные бригады уже вчера находились в режиме повышенной готовности», — отметил начальник Управления эксплуатации и ремонтов АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Софья Стеклова
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