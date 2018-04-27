{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
12:44  27 апреля 2018 3

В общественной палате ХМАО серьезный конфликт. Сотрудники организации переругались на фоне выборов

Общественники пишут заявление на выход из ОПФОТО: Общественная палата ХМАО

В Общественной палате ХМАО назревает крупный конфликт между аппаратом организации и ее председателем Ириной Максимовой. В результате общественники начинают писать заявления на выход из ОП. Об этом 27 апреля на правах анонимности рассказали сразу два члена общественной палаты.

По словам собеседников, доподлинно не известно, что стало причиной конфликта, но есть две основные версии событий. «Во время выборов президента 2018 года аппарат ОП проделал колоссальную работу в то время, как работа Максимовой сильно заметна не была, она только раздавала поручения, особо не углубляясь в процесс. Возможно, это стало причиной конфликта, однако я склоняюсь к другой версии», — комментирует инсайдер агентства.

По мнению собеседника, Ирина Максимова сделала множество замечаний руководителю аппарата ОП Николаю Изюрову, а также собиралась уволить сотрудника, что и стало главной причиной конфликта. «Максимова часто жаловалась на медлительность Изюрова, а также на его низкую эффективность. Возможно, что Изюров решил таким образом отомстить Максимовой и организовал своего рода бунт. Уже известно, что некоторые члены общественной палаты написали заявление на выход из организации», — комментирует источник агентства.

Найти официальное подтверждение словам источников на момент публикации материала не удалось. Ирина Максимова находится в поездке, и телефонная связь постоянно обрывается, а телефон Изюрова не доступен для звонков журналистов. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров