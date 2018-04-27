12:44 27 апреля 2018 3

Общественники пишут заявление на выход из ОП ФОТО: Общественная палата ХМАО

В Общественной палате ХМАО назревает крупный конфликт между аппаратом организации и ее председателем Ириной Максимовой. В результате общественники начинают писать заявления на выход из ОП. Об этом 27 апреля на правах анонимности рассказали сразу два члена общественной палаты.

По словам собеседников, доподлинно не известно, что стало причиной конфликта, но есть две основные версии событий. «Во время выборов президента 2018 года аппарат ОП проделал колоссальную работу в то время, как работа Максимовой сильно заметна не была, она только раздавала поручения, особо не углубляясь в процесс. Возможно, это стало причиной конфликта, однако я склоняюсь к другой версии», — комментирует инсайдер агентства.

По мнению собеседника, Ирина Максимова сделала множество замечаний руководителю аппарата ОП Николаю Изюрову, а также собиралась уволить сотрудника, что и стало главной причиной конфликта. «Максимова часто жаловалась на медлительность Изюрова, а также на его низкую эффективность. Возможно, что Изюров решил таким образом отомстить Максимовой и организовал своего рода бунт. Уже известно, что некоторые члены общественной палаты написали заявление на выход из организации», — комментирует источник агентства.

Найти официальное подтверждение словам источников на момент публикации материала не удалось. Ирина Максимова находится в поездке, и телефонная связь постоянно обрывается, а телефон Изюрова не доступен для звонков журналистов. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.