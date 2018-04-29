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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:47  29 апреля 2018 0

На Урале 60 рыбаков унесло на отколовшихся льдинах. ФОТО

Эвакуация рыбаков прошла за часФото: сайт Главного управления МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области 60 рыбаков эвакуированы с двух льдин на Белоярском водохранилище. Мужчинам пришлось прервать рыбалку, после того как льдины откололись и уплыли вместе с ними.

Отрыв льдин обнаружили сотрудники МЧС в ходе планового патрулирования Белоярского водохранилища. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, опасности для рыбаков, находящихся на льдине, не было. В эвакуации были задействованы аэролодка «Пиранья» МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег.

Фото: сайт Главного управления МЧС России по Свердловской области

Ранее «URA.RU» писало, что на Белоярском водохранилище была усилена группировка спасателей. Это произошло после выхода ролика на канале «Плохой спасатель».

Ольга Кулакова
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