В Свердловской области 60 рыбаков эвакуированы с двух льдин на Белоярском водохранилище. Мужчинам пришлось прервать рыбалку, после того как льдины откололись и уплыли вместе с ними.
Отрыв льдин обнаружили сотрудники МЧС в ходе планового патрулирования Белоярского водохранилища. По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области, опасности для рыбаков, находящихся на льдине, не было. В эвакуации были задействованы аэролодка «Пиранья» МЧС России и катер на воздушной подушке БАЭС. В течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег.
Ранее «URA.RU» писало, что на Белоярском водохранилище была усилена группировка спасателей. Это произошло после выхода ролика на канале «Плохой спасатель».