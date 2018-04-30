В РПЦ рассказали о своем праве оценивать политиков

Церковь имеет право оценивать политику с точки зрения нравственности, являясь главным инструментом в борьбе с радикализмом. Об этом сообщил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в интервью албанским СМИ в рамках официального визита.
«Я глубоко убежден, что церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей. Именно для того, чтобы оградить, в том числе и своих верующих, от таких политических деятелей, которые могут им причинить духовный и материальный ущерб», — приводит ТАСС его слова.
Патриарх Кирилл обратил внимание журналистов на то, что только религия обладает достаточной аргументацией для того, чтобы разрушить идеологическую основу экстремизма и радикализма, ведь радикалы зачастую используют религиозные догматы, чтобы мотивировать свои поступки, пишет агентство Nation News. «Только религиозные организации, добавил предстоятель Русской православной церкви, могут обратиться к своим верующим, чтобы помочь понять им ложность той самой проповеди, которую осуществляют экстремисты», — цитирует предстоятеля РПЦ «Интерфакс».
Патриарх Кирилл пребывает в Албании с 28 апреля. Сегодня последний день его визита. Он находится в стране по приглашению архиепископа Албанского Анастасия. Это первый визит патриарха РПЦ в страну.