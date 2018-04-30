{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 апреля 2018
29 апреля 2018
07:28  30 апреля 2018 0

В РПЦ рассказали о своем праве оценивать политиков

Патриарх Кирилл в Кургане на церемонии освящения закладного камня Троицкого храма, православие, патриарх, патриарх кирилл
По мнению патриарха, только религиозная аргументация способна побороть идеологическую основу экстремизмаФото: Александр Кадников © URA.RU

Церковь имеет право оценивать политику с точки зрения нравственности, являясь главным инструментом в борьбе с радикализмом. Об этом сообщил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в интервью албанским СМИ в рамках официального визита.

«Я глубоко убежден, что церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей. Именно для того, чтобы оградить, в том числе и своих верующих, от таких политических деятелей, которые могут им причинить духовный и материальный ущерб», — приводит ТАСС его слова.

Патриарх Кирилл обратил внимание журналистов на то, что только религия обладает достаточной аргументацией для того, чтобы разрушить идеологическую основу экстремизма и радикализма, ведь радикалы зачастую используют религиозные догматы, чтобы мотивировать свои поступки, пишет агентство Nation News. «Только религиозные организации, добавил предстоятель Русской православной церкви, могут обратиться к своим верующим, чтобы помочь понять им ложность той самой проповеди, которую осуществляют экстремисты», — цитирует предстоятеля РПЦ «Интерфакс».

Патриарх Кирилл пребывает в Албании с 28 апреля. Сегодня последний день его визита. Он находится в стране по приглашению архиепископа Албанского Анастасия. Это первый визит патриарха РПЦ в страну.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров