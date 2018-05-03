14:04 03 мая 2018 0

Праздничные мероприятия пройдут на площади Советской Армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге 4 мая пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Уральского и Приволжского военных округов, на основе которых сформирован существующий сегодня Центральный военный округ. В честь юбилея военные организуют для жителей и гостей уральской столицы праздничную программу на целый день — об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ЦВО.

Так, в 10 утра на площади Советской Армии (перед памятником «Черный тюльпан») откроется выставка военной техники: будут выставлены комплекс радиоэлектронный борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» (успешно применяющийся сейчас в Сирии), танк Т-72Б, гаубица «Мста-Б», беспилотник «Орлан-10», бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь». Бойцы спецназа ЦВО продемонстрируют навыки рукопашного боя, а лучшая во всем ЦВО команда авторемонтников за несколько минут разберет и соберет автомобиль УАЗ. Желающие смогут отведать настоящую солдатскую кашу из полевой кухни.

В 14:00 на площади выступит командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин, который, едва приступив к работе в новой должности, уже прославился яркими высказываниями (так, недавно на встрече с ветеранами генерал заявил, что мир находится на грани Третьей мировой войны, и ее начало сдерживает лишь армия России). После официальных лиц выступят творческие коллективы (ансамбли «Сударушки», «Волжские казаки», «Солдаты России», «Созвездие Урала» и ансамбль железнодорожных войск). Завершится программа концертом знаменитой уральской рок-группы «Смысловые галлюцинации» и праздничным салютом в 22.00.

Уральский и Приволжский военные округа были созданы в 1948 году решением Высшего военного совета Российской Республики. С 1948 по 1953 год Уральским военным округом командовал «маршал Победы» Георгий Константинович Жуков. В 1989 году два округа были объединены в Приволжско-Уральский военный округ со штабом в Самаре, а в Екатеринбурге был создан штаб общевойсковой армии. В 2010 на базе Уральского, Приволжского и Сибирского округов был сформирован Центральный военный округ, в состав которого входит также 201-я военная база в Таджикистане. Штаб ЦВО располагается в Екатеринбурге.

Военную технику уже разместили на площади Советской Армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU