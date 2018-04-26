Командующий ЦВО: мир на грани Третьей мировой, ее начало сдерживает лишь армия России

16:24 26 апреля 2018 0

Александр Лапин считает, что мир находится на грани войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Командующий Центральным военным округом, 53-летний генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин заявил о том, что только мощь российской армии удерживает планету от Третьей мировой войны. Командующий высказался о современных угрозах на встрече с ветеранами Вооруженных сил РФ в Окружном доме офицеров.

Прежде всего генерал предупредил собравшихся, что обстановка вокруг России напряженная, что ни в коем случае не позволяет самоуспокаиваться. Причиной такой напряженности стало то, что странам Запада не нравится рост мощи России.

«Вся политика Запада и прежде всего Соединенных Штатов направлена на то, чтобы не допустить появления в лице России геополитического конкурента. Ситуация усугубляется тем, что практически все международные институты работают в интересах США, а государства, расположенные по периметру наших границ, проводят внешнюю политику с оглядкой на мнение Вашингтона», — заявил Александр Лапин.

Лапин напомнил, что Россия и США оказались на грани открытой войны накануне обстрела Сирии странами западной коалиции. Он отметил, что Штатам пришлось учитывать предыдущие активные действия России, а потому быть очень осторожными. Чтобы чего не вышло, американцы стреляли так, чтобы не задеть россиян, так как понимали, чем им это грозит. А дальше отлично сработали сирийские ПВО, которые сбили 71 из 105 ракет.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что генерал Лапин в интервью заявил, что война неизбежна: «России необходимо готовиться к войне. Война — неизбежность. Она была, есть и будет. Это беда, крест нашей цивилизации». Лапин вступил в должность командующего ЦВО в ноябре 2017 года, после командировки в Сирию.