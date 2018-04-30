В Параде Победы 9 мая в Екатеринбурге примут участие 78 единиц техники и 2259 человек. Колонна военных традиционно проедет по площади 1905 года.
Информацию об этом разместило Минобороны на своем сайте. Ведомство подготовило инфографику и схемы для 27 крупнейших российских городов, среди которых Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург и другие.
В столице Свердловской области парадная колонна будет состоять из 15 подразделений, включая роту почетного караула, сводный батальон Юнармии, УРИ МЧС России, парадный расчет УФСИН и сводный батальон Нацгвардии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге 1 мая будет перекрыт проспект Ленина с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий; 3 и 7 мая — на время репетиций парада — движение ограничат на проспекте Ленина, улицам 8 марта и Бориса Ельцина. 9 мая центр города будет перекрыт до окончания праздничных мероприятий.