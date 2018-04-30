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30 апреля 2018
29 апреля 2018
28 апреля 2018
11:26  30 апреля 2018 0

Минобороны показало, как пройдет Парад Победы в Екатеринбурге. СХЕМА

Первомай в Екатеринбурге, военный оркестр, 1мая, первое мая, демонстрация
В шествии примут участие больше двух тысяч человекФото: Анна Майорова © URA.RU

В Параде Победы 9 мая в Екатеринбурге примут участие 78 единиц техники и 2259 человек. Колонна военных традиционно проедет по площади 1905 года.

Информацию об этом разместило Минобороны на своем сайте. Ведомство подготовило инфографику и схемы для 27 крупнейших российских городов, среди которых Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург и другие.

В столице Свердловской области парадная колонна будет состоять из 15 подразделений, включая роту почетного караула, сводный батальон Юнармии, УРИ МЧС России, парадный расчет УФСИН и сводный батальон Нацгвардии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге 1 мая будет перекрыт проспект Ленина с 6 утра и до окончания праздничных мероприятий; 3 и 7 мая — на время репетиций парада — движение ограничат на проспекте Ленина, улицам 8 марта и Бориса Ельцина. 9 мая центр города будет перекрыт до окончания праздничных мероприятий.

Фото: Минобороны РФ, скриншот

Семен Гринберг
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