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03 мая 2018
22:29  03 мая 2018 0

Предприниматель установил батут на плакаты с ветеранами. ФОТО

Плакаты с лицами ветеранов подстелили под аттракционФото: телеграм-канал «Следком»

В центральном парке города Орел в качестве подсобных материалов при установке батута использовали плакаты с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны. Следственное управление СК РФ по Орловской области организовало проверку по данному факту.

Надувной аттракцион на плакаты установили из-за недосмотра администрации парка, сейчас инцидент уже исчерпан, пояснила РИА «Новости» представитель городской администрации. По ее словам, представители мэрии выезжали на место и убедились в том, что предмета обсуждений больше нет.

В СК пояснили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: телеграм-канал «Следком»

Ранее «URA.RU» сообщало, что предприниматели из Сургута перед празднованием Дня Победы начали продавать тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны. Подобные товары вызвали возмущение в сети. Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что это может быть фейком.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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