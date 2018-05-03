22:29 03 мая 2018 0

Плакаты с лицами ветеранов подстелили под аттракцион Фото: телеграм-канал «Следком»

В центральном парке города Орел в качестве подсобных материалов при установке батута использовали плакаты с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны. Следственное управление СК РФ по Орловской области организовало проверку по данному факту.

Надувной аттракцион на плакаты установили из-за недосмотра администрации парка, сейчас инцидент уже исчерпан, пояснила РИА «Новости» представитель городской администрации. По ее словам, представители мэрии выезжали на место и убедились в том, что предмета обсуждений больше нет.

В СК пояснили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: телеграм-канал «Следком»

Ранее «URA.RU» сообщало, что предприниматели из Сургута перед празднованием Дня Победы начали продавать тапочки с изображением воинов Великой Отечественной Войны. Подобные товары вызвали возмущение в сети. Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что это может быть фейком.