Киркоров объяснил, почему все ненавидят Бузову

11:07 05 мая 2018 2

Певец уверен, что все дело в зависти Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский поп-король Филипп Киркоров поделился своим мнением по поводу того, почему все так ненавидят и постоянно критикуют ведущую телепроекта «Дом-2», певицу Ольгу Бузову. Певец признался, что к нему относились точно также, когда он только начинал свой творческий путь.

Киркоров пояснил, что Бузову ненавидят, потому что завидуют. По его словам, ведущая за два года «из воробушка» превратилась в суперзвезду. «В начале моей карьеры меня, как и ее, все ненавидели. За одну только „Зайку“ знаете, сколько я выслушал негатива в свой адрес. У нас начинают ненавидеть от зависти», — заявил Киркоров, его слова приводит «Собеседник». Он подчеркнул, что Бузова — «трудяга» и работает 24 часа в сутки.

Также, по словам артиста, певица очень умная, с ней всегда есть о чем поговорить. «Я ее поддержал и буду делать это впредь. Мне с Бузовой комфортно!» — заявил Киркоров.

Второй работающей девушкой в российском шоу-бизнесе певец назвал фотомодель, ведущая Викторию Лопыреву. Из-за большого объема работы Лопырева даже не может проводить достаточно времени со своим женихом Николаем Басковым.