{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 мая 2018
04 мая 2018
11:07  05 мая 2018 2

Киркоров объяснил, почему все ненавидят Бузову

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Певец уверен, что все дело в завистиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский поп-король Филипп Киркоров поделился своим мнением по поводу того, почему все так ненавидят и постоянно критикуют ведущую телепроекта «Дом-2», певицу Ольгу Бузову. Певец признался, что к нему относились точно также, когда он только начинал свой творческий путь.

Киркоров пояснил, что Бузову ненавидят, потому что завидуют. По его словам, ведущая за два года «из воробушка» превратилась в суперзвезду. «В начале моей карьеры меня, как и ее, все ненавидели. За одну только „Зайку“ знаете, сколько я выслушал негатива в свой адрес. У нас начинают ненавидеть от зависти», — заявил Киркоров, его слова приводит «Собеседник». Он подчеркнул, что Бузова — «трудяга» и работает 24 часа в сутки.

Также, по словам артиста, певица очень умная, с ней всегда есть о чем поговорить. «Я ее поддержал и буду делать это впредь. Мне с Бузовой комфортно!» — заявил Киркоров.

Второй работающей девушкой в российском шоу-бизнесе певец назвал фотомодель, ведущая Викторию Лопыреву. Из-за большого объема работы Лопырева даже не может проводить достаточно времени со своим женихом Николаем Басковым.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров