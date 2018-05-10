{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
11:07  10 мая 2018 0

Прокурор Южного Урала стал беднее и не купил квартиру

Матч по хоккею. Команда прокуратуры Челябинской области против студентов ЮрГЮУ. Обработано. Челябинск, кондратьев александр
Александр Кондратьев отчитался о доходах за 2017 годФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
все новости сюжета

Доходы прокурора Челябинской области Александра Кондратьева существенно снизились. Заработки главы надзорного ведомства региона за 2017 год составили 3,1 млн рублей, это на 1,1 млн рублей меньше, чем по итогам 2016 года. Стали меньше и доходы его супруги: 229 тысяч рублей за отчетный период, в то время как год назад было указано 1,8 млн рублей. Сведения о доходах руководящих работников появились на сайте прокуратуры области.

Имущество у прокурора Александра Кондратьева и его супруги осталось прежним. У Кондратьева в собственности земельный участок, автомобиль Toyota Highlander и снегоболотоход GEMOTO TRACKER. На жену записан автомобиль Suzuki Grand Vitara. У супружеской четы так и нет собственного жилья в Челябинске. С того момента, как Кондратьева перевели из ХМАО на Южный Урал, семья проживает в служебной квартире. В собственности семьи второй год подряд указан объект незавершенного строительства — жилой дом.

Доходы первого заместителя прокурора Виталия Лопина составили 5,3 млн рублей, заместители прокурора Евгений Саломатов и Алексей Потапов заработали по 2,5 млн рублей, еще один заместитель, Андрей Оборок, — 2,3 млн рублей.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров