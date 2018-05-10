Прокурор Южного Урала стал беднее и не купил квартиру

Доходы прокурора Челябинской области Александра Кондратьева существенно снизились. Заработки главы надзорного ведомства региона за 2017 год составили 3,1 млн рублей, это на 1,1 млн рублей меньше, чем по итогам 2016 года. Стали меньше и доходы его супруги: 229 тысяч рублей за отчетный период, в то время как год назад было указано 1,8 млн рублей. Сведения о доходах руководящих работников появились на сайте прокуратуры области.
Имущество у прокурора Александра Кондратьева и его супруги осталось прежним. У Кондратьева в собственности земельный участок, автомобиль Toyota Highlander и снегоболотоход GEMOTO TRACKER. На жену записан автомобиль Suzuki Grand Vitara. У супружеской четы так и нет собственного жилья в Челябинске. С того момента, как Кондратьева перевели из ХМАО на Южный Урал, семья проживает в служебной квартире. В собственности семьи второй год подряд указан объект незавершенного строительства — жилой дом.
Доходы первого заместителя прокурора Виталия Лопина составили 5,3 млн рублей, заместители прокурора Евгений Саломатов и Алексей Потапов заработали по 2,5 млн рублей, еще один заместитель, Андрей Оборок, — 2,3 млн рублей.