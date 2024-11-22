22 ноября 2024

Челябинка пыталась передать в СИЗО дезодоранты с наркотиками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры собирают продовольственные пакеты пенсионерам. Челябинск , волонтеры, продовольствие, продуктовые наборы
Сотрудники СИЗО обнаружили марихуану во флаконах с дезодорантами Фото:

Жительница Челябинской области пыталась передать одному из заключенных посылку, в которую в числе прочих вещей уложила дезодоранты. Их содержимым оказались наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

«В следственном изоляторе №1 при досмотре продуктов питания, доставленных в учреждение на имя одного из обвиняемых, было обнаружено и изъято неизвестное вещество. Оно упаковано в белые пакеты и спрятано в двух шариковых дезодорантах», — сообщили в главном управлении.

Изъятые вещества оказались марихуаной. Общая масса — более трех граммов. Попытку доставки на режимную территорию наркотических веществ пресекли сотрудники СИЗО-1 и отдела полиции «Калининский» УМВД по Челябинску. Виновным грозит штраф.

Как писало URA.RU ранее, в Челябинске 10 лет и 11 месяцев колонии получил рецидивист, который пытался передать наркотики в колонию. Мужчина с помощью арбалета планировал через забор направить партию героина и марихуаны, но ему это не удалось.

Спрятанные во флаконы с дезодорантом вещества оказались марихуаной
Спрятанные во флаконы с дезодорантом вещества оказались марихуаной

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Жительница Челябинской области пыталась передать одному из заключенных посылку, в которую в числе прочих вещей уложила дезодоранты. Их содержимым оказались наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону. «В следственном изоляторе №1 при досмотре продуктов питания, доставленных в учреждение на имя одного из обвиняемых, было обнаружено и изъято неизвестное вещество. Оно упаковано в белые пакеты и спрятано в двух шариковых дезодорантах», — сообщили в главном управлении. Изъятые вещества оказались марихуаной. Общая масса — более трех граммов. Попытку доставки на режимную территорию наркотических веществ пресекли сотрудники СИЗО-1 и отдела полиции «Калининский» УМВД по Челябинску. Виновным грозит штраф. Как писало URA.RU ранее, в Челябинске 10 лет и 11 месяцев колонии получил рецидивист, который пытался передать наркотики в колонию. Мужчина с помощью арбалета планировал через забор направить партию героина и марихуаны, но ему это не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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