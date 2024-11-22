Жительница Челябинской области пыталась передать одному из заключенных посылку, в которую в числе прочих вещей уложила дезодоранты. Их содержимым оказались наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.
«В следственном изоляторе №1 при досмотре продуктов питания, доставленных в учреждение на имя одного из обвиняемых, было обнаружено и изъято неизвестное вещество. Оно упаковано в белые пакеты и спрятано в двух шариковых дезодорантах», — сообщили в главном управлении.
Изъятые вещества оказались марихуаной. Общая масса — более трех граммов. Попытку доставки на режимную территорию наркотических веществ пресекли сотрудники СИЗО-1 и отдела полиции «Калининский» УМВД по Челябинску. Виновным грозит штраф.
Как писало URA.RU ранее, в Челябинске 10 лет и 11 месяцев колонии получил рецидивист, который пытался передать наркотики в колонию. Мужчина с помощью арбалета планировал через забор направить партию героина и марихуаны, но ему это не удалось.
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