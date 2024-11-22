Площадь Славы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пострадала от действий неизвестных. Здесь повредили плитку, уложенную строителями из Челябинской области, для которой территория является подшефной. Об этом рассказали в пресс-службе Ясиноватского муниципального округа.
«За одну ночь неизвестные лица преднамеренно повредили свежеуложенную плитку и инфраструктуру площади. Они уничтожили полугодовые усилия наших строителей и партнеров», — прокомментировали Донецкому агентству новостей в пресс-службе города.
В сообщении говорится, что сам факт вандализма был зафиксирован 21 ноября. Поиском нанесших городскому имуществу ущерб уже занимаются в местной полиции. Челябинцы же вызвались восстановить повреждения.
Как URA.RU писало ранее, в городе Ясиноватая перед началом зимы большое количество инженерных коммуникаций отремонтировали партнеры из Челябинской области. Шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР регион взял в июне 2022 года.
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