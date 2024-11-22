22 ноября 2024

В Ясиноватой вандалы повредили восстановленную челябинцами площадь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, молот, благоустройство, бордюрный камень
В Ясиноватой считают, что из-за инцидента с повреждением плитки доверие граждан к усилиям по улучшению города подрывается Фото:

Площадь Славы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пострадала от действий неизвестных. Здесь повредили плитку, уложенную строителями из Челябинской области, для которой территория является подшефной. Об этом рассказали в пресс-службе Ясиноватского муниципального округа.

«За одну ночь неизвестные лица преднамеренно повредили свежеуложенную плитку и инфраструктуру площади. Они уничтожили полугодовые усилия наших строителей и партнеров», — прокомментировали Донецкому агентству новостей в пресс-службе города.

В сообщении говорится, что сам факт вандализма был зафиксирован 21 ноября. Поиском нанесших городскому имуществу ущерб уже занимаются в местной полиции. Челябинцы же вызвались восстановить повреждения.

Как URA.RU писало ранее, в городе Ясиноватая перед началом зимы большое количество инженерных коммуникаций отремонтировали партнеры из Челябинской области. Шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР регион взял в июне 2022 года.

В полиции Ясиноватой уже занимаются поиском испортивших площадь вандалов
В полиции Ясиноватой уже занимаются поиском испортивших площадь вандалов

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Площадь Славы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пострадала от действий неизвестных. Здесь повредили плитку, уложенную строителями из Челябинской области, для которой территория является подшефной. Об этом рассказали в пресс-службе Ясиноватского муниципального округа. «За одну ночь неизвестные лица преднамеренно повредили свежеуложенную плитку и инфраструктуру площади. Они уничтожили полугодовые усилия наших строителей и партнеров», — прокомментировали Донецкому агентству новостей в пресс-службе города. В сообщении говорится, что сам факт вандализма был зафиксирован 21 ноября. Поиском нанесших городскому имуществу ущерб уже занимаются в местной полиции. Челябинцы же вызвались восстановить повреждения. Как URA.RU писало ранее, в городе Ясиноватая перед началом зимы большое количество инженерных коммуникаций отремонтировали партнеры из Челябинской области. Шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР регион взял в июне 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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