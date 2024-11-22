В Ясиноватой вандалы повредили восстановленную челябинцами площадь. Фото

23 ноября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Ясиноватой считают, что из-за инцидента с повреждением плитки доверие граждан к усилиям по улучшению города подрывается Фото: Илья Московец © URA.RU Площадь Славы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пострадала от действий неизвестных. Здесь повредили плитку, уложенную строителями из Челябинской области, для которой территория является подшефной. Об этом рассказали в пресс-службе Ясиноватского муниципального округа. «За одну ночь неизвестные лица преднамеренно повредили свежеуложенную плитку и инфраструктуру площади. Они уничтожили полугодовые усилия наших строителей и партнеров», — прокомментировали Донецкому агентству новостей в пресс-службе города. В сообщении говорится, что сам факт вандализма был зафиксирован 21 ноября. Поиском нанесших городскому имуществу ущерб уже занимаются в местной полиции. Челябинцы же вызвались восстановить повреждения. Как URA.RU писало ранее, в городе Ясиноватая перед началом зимы большое количество инженерных коммуникаций отремонтировали партнеры из Челябинской области. Шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР регион взял в июне 2022 года. В полиции Ясиноватой уже занимаются поиском испортивших площадь вандалов Типичная Ясиноватая Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Площадь Славы в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике пострадала от действий неизвестных. Здесь повредили плитку, уложенную строителями из Челябинской области, для которой территория является подшефной. Об этом рассказали в пресс-службе Ясиноватского муниципального округа. «За одну ночь неизвестные лица преднамеренно повредили свежеуложенную плитку и инфраструктуру площади. Они уничтожили полугодовые усилия наших строителей и партнеров», — прокомментировали Донецкому агентству новостей в пресс-службе города. В сообщении говорится, что сам факт вандализма был зафиксирован 21 ноября. Поиском нанесших городскому имуществу ущерб уже занимаются в местной полиции. Челябинцы же вызвались восстановить повреждения. Как URA.RU писало ранее, в городе Ясиноватая перед началом зимы большое количество инженерных коммуникаций отремонтировали партнеры из Челябинской области. Шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР регион взял в июне 2022 года.