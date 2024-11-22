На трассе под Челябинском пенсионерка погибла под колесами «Газели»

23 ноября 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Сотрудники автоинспекции разбираются в смертельном ДТП в Копейском городском округе Фото: Анастасия Богданова © URA.RU На автодороге «Челябинск-Октябрьское» вечером 23 ноября водитель «Газели» сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. «Инцидент случился в 17:35 на территории Копейского городского округа. По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте. В результате ДТП женщина погибла», — прокомментировали в ведомстве. В настоящий момент идет расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске утром 21 ноября пешеходу отрезало ноги трамваем. 71-летняя женщина, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора, получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На автодороге «Челябинск-Октябрьское» вечером 23 ноября водитель «Газели» сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. «Инцидент случился в 17:35 на территории Копейского городского округа. По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте. В результате ДТП женщина погибла», — прокомментировали в ведомстве. В настоящий момент идет расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске утром 21 ноября пешеходу отрезало ноги трамваем. 71-летняя женщина, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора, получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации.