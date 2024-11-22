22 ноября 2024

На трассе под Челябинском пенсионерка погибла под колесами «Газели»

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Сотрудники автоинспекции разбираются в смертельном ДТП в Копейском городском округе Фото:

На автодороге «Челябинск-Октябрьское» вечером 23 ноября водитель «Газели» сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Инцидент случился в 17:35 на территории Копейского городского округа. По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте. В результате ДТП женщина погибла», — прокомментировали в ведомстве.

В настоящий момент идет расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске утром 21 ноября пешеходу отрезало ноги трамваем. 71-летняя женщина, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора, получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации.

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На автодороге «Челябинск-Октябрьское» вечером 23 ноября водитель «Газели» сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина скончалась. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. «Инцидент случился в 17:35 на территории Копейского городского округа. По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем „Газель“, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте. В результате ДТП женщина погибла», — прокомментировали в ведомстве. В настоящий момент идет расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске утром 21 ноября пешеходу отрезало ноги трамваем. 71-летняя женщина, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора, получила травмы и была госпитализирована в отделение реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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