В Челябинске ищут желающих приветствовать гостей за 50 тысяч в месяц

23 ноября 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

В Челябинске ищут метрдотелей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске гостиничный комплекс ищет метрдотеля с зарплатой в 50 тысяч рублей. Новый сотрудник будет отвечать за приветствие и встречу гостей, поддерживать с ними связь и выяснять их пожелания и предпочтения. Соответствующая информация опубликована на сайте сервиса HeadHunter. «От 50 тысяч рублей на руки. В обычном режиме график 2/2. Требуется сотрудник желательно с опытом работы, с активной жизненной позицией и высокой работоспособностью», — говорится в сообщении на сайте интернет-рекрутмента. От кандидатов также ожидают наличие опыта работы в аналогичных должностях. Всего по Челябинской области на должность метрдотеля размещено две вакансии. С списке других редких вакансий по региону находятся предложения для ихтиолога, актера массовки, библиотекаря в музыкально-нотный отдел. Также работодатели ищут сотрудника экопункта и работника по разбору досье. Как сообщало URA.RU ранее, на челябинском озере требуется директор базы отдыха с окладом 150 тысяч рублей. Требуемый опыт работы — от трех до шести лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске гостиничный комплекс ищет метрдотеля с зарплатой в 50 тысяч рублей. Новый сотрудник будет отвечать за приветствие и встречу гостей, поддерживать с ними связь и выяснять их пожелания и предпочтения. Соответствующая информация опубликована на сайте сервиса HeadHunter. «От 50 тысяч рублей на руки. В обычном режиме график 2/2. Требуется сотрудник желательно с опытом работы, с активной жизненной позицией и высокой работоспособностью», — говорится в сообщении на сайте интернет-рекрутмента. От кандидатов также ожидают наличие опыта работы в аналогичных должностях. Всего по Челябинской области на должность метрдотеля размещено две вакансии. С списке других редких вакансий по региону находятся предложения для ихтиолога, актера массовки, библиотекаря в музыкально-нотный отдел. Также работодатели ищут сотрудника экопункта и работника по разбору досье. Как сообщало URA.RU ранее, на челябинском озере требуется директор базы отдыха с окладом 150 тысяч рублей. Требуемый опыт работы — от трех до шести лет.