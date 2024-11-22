22 ноября 2024

В Челябинске ищут желающих приветствовать гостей за 50 тысяч в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске ищут метрдотелей Фото:

В Челябинске гостиничный комплекс ищет метрдотеля с зарплатой в 50 тысяч рублей. Новый сотрудник будет отвечать за приветствие и встречу гостей, поддерживать с ними связь и выяснять их пожелания и предпочтения. Соответствующая информация опубликована на сайте сервиса HeadHunter.

«От 50 тысяч рублей на руки. В обычном режиме график 2/2. Требуется сотрудник желательно с опытом работы, с активной жизненной позицией и высокой работоспособностью», — говорится в сообщении на сайте интернет-рекрутмента.

От кандидатов также ожидают наличие опыта работы в аналогичных должностях. Всего по Челябинской области на должность метрдотеля размещено две вакансии.

С списке других редких вакансий по региону находятся предложения для ихтиолога, актера массовки, библиотекаря в музыкально-нотный отдел. Также работодатели ищут сотрудника экопункта и работника по разбору досье.

Как сообщало URA.RU ранее, на челябинском озере требуется директор базы отдыха с окладом 150 тысяч рублей. Требуемый опыт работы — от трех до шести лет.

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В Челябинске гостиничный комплекс ищет метрдотеля с зарплатой в 50 тысяч рублей. Новый сотрудник будет отвечать за приветствие и встречу гостей, поддерживать с ними связь и выяснять их пожелания и предпочтения. Соответствующая информация опубликована на сайте сервиса HeadHunter. «От 50 тысяч рублей на руки. В обычном режиме график 2/2. Требуется сотрудник желательно с опытом работы, с активной жизненной позицией и высокой работоспособностью», — говорится в сообщении на сайте интернет-рекрутмента. От кандидатов также ожидают наличие опыта работы в аналогичных должностях. Всего по Челябинской области на должность метрдотеля размещено две вакансии. С списке других редких вакансий по региону находятся предложения для ихтиолога, актера массовки, библиотекаря в музыкально-нотный отдел. Также работодатели ищут сотрудника экопункта и работника по разбору досье. Как сообщало URA.RU ранее, на челябинском озере требуется директор базы отдыха с окладом 150 тысяч рублей. Требуемый опыт работы — от трех до шести лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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