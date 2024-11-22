Происшествия ДТП В ДТП под Челябинском полностью выгорели автобус и легковушка: видео, фото 23 ноября 2024 в 09:25 Размер текста - 17 + Посте столкновения такси и автобус загорелись Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области ночью 23 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси столкнулся с пассажирским автобусом, после чего машины загорелись. Водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 22 км автодороги „Вахрушево —Долгодеревенское“ в Сосновском районе 31-летний водитель такси по предварительным данным уснул во время управления. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом без пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. После аварии оба транспорта съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего. В автобусе в момент происшествия пассажиров не было Фото Главного управления МЧС России по Челябинской области По предварительным данным, водитель такси заснул за рулем, столкнулся с автобусом, после чего машины загорелись Фото Главного управления МЧС России по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Сосновском районе Челябинской области ночью 23 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси столкнулся с пассажирским автобусом, после чего машины загорелись. Водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 22 км автодороги „Вахрушево —Долгодеревенское“ в Сосновском районе 31-летний водитель такси по предварительным данным уснул во время управления. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом без пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. После аварии оба транспорта съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям