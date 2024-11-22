В ДТП под Челябинском полностью выгорели автобус и легковушка: видео, фото

В Сосновском районе Челябинской области ночью 23 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси столкнулся с пассажирским автобусом, после чего машины загорелись. Водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 22 км автодороги „Вахрушево —Долгодеревенское“ в Сосновском районе 31-летний водитель такси по предварительным данным уснул во время управления. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом без пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
После аварии оба транспорта съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.
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