22 ноября 2024

В ДТП под Челябинском полностью выгорели автобус и легковушка: видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь
Посте столкновения такси и автобус загорелись Фото:

В Сосновском районе Челябинской области ночью 23 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси столкнулся с пассажирским автобусом, после чего машины загорелись. Водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На 22 км автодороги „Вахрушево —Долгодеревенское“ в Сосновском районе 31-летний водитель такси по предварительным данным уснул во время управления. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом без пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

После аварии оба транспорта съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.

В автобусе в момент происшествия пассажиров не было
В автобусе в момент происшествия пассажиров не было
По предварительным данным, водитель такси заснул за рулем, столкнулся с автобусом, после чего машины загорелись
По предварительным данным, водитель такси заснул за рулем, столкнулся с автобусом, после чего машины загорелись

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В Сосновском районе Челябинской области ночью 23 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель такси столкнулся с пассажирским автобусом, после чего машины загорелись. Водитель легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 22 км автодороги „Вахрушево —Долгодеревенское“ в Сосновском районе 31-летний водитель такси по предварительным данным уснул во время управления. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом без пассажиров», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. После аварии оба транспорта съехали в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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