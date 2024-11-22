22 ноября 2024

Челябинскому фонду, основанному экс-депутатом Госдумы, хотят добавить долгов

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Андрей Барышев подал документы на выборы в Государственную думу в ТИК Металлургического района. Челябинск, барышев андрей
Фонд был основан Андреем Барышевым в 1999 году Фото:

Министерство имущества Челябинской области требует учесть долг в 10,3 млн рублей в процессе банкротства фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Министерство (далее — кредитор) обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 10 362 809 рублей 01 копейки. Принять к производству требование», — говорится в сообщении.

При введении внешнего наблюдения суд уже учел долг «Соцгорода» перед минимущества на сумму в 11,2 млн рублей. Этот долг скопился за аренду Центрального клуба Металлургического района Челябинска, где фонд занимал площади. Теперь министерство заявило новую сумму.

«Соцгород» был создан Барышевым весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами, а также помогал ему на выборах в гордуму, ЗСО и Госдуму. Депутатом Госдумы Барышев был с 2016 по 2021 годы и не смог переизбраться их-за конфликта с ЕР.

Площади Центрального клуба, который принадлежит минимуществу региона, фонд занимал 20 лет. В 2021 году министерство расторгло контракт об аренде. «Соцгород» подавал на минимущество в суд, но все суды проиграл и освободил помещение. В апреле «Соцгород» попросил признать себя банкротом.

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Министерство имущества Челябинской области требует учесть долг в 10,3 млн рублей в процессе банкротства фонда «Соцгород», основанного экс-депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Министерство (далее — кредитор) обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 10 362 809 рублей 01 копейки. Принять к производству требование», — говорится в сообщении. При введении внешнего наблюдения суд уже учел долг «Соцгорода» перед минимущества на сумму в 11,2 млн рублей. Этот долг скопился за аренду Центрального клуба Металлургического района Челябинска, где фонд занимал площади. Теперь министерство заявило новую сумму. «Соцгород» был создан Барышевым весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами, а также помогал ему на выборах в гордуму, ЗСО и Госдуму. Депутатом Госдумы Барышев был с 2016 по 2021 годы и не смог переизбраться их-за конфликта с ЕР. Площади Центрального клуба, который принадлежит минимуществу региона, фонд занимал 20 лет. В 2021 году министерство расторгло контракт об аренде. «Соцгород» подавал на минимущество в суд, но все суды проиграл и освободил помещение. В апреле «Соцгород» попросил признать себя банкротом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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