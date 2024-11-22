22 ноября 2024

Жену челябинского губернатора похвалили за православный наряд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, текслер ирина
Участники форума отметили выбор наряда Ирины Текслер (архивное фото) Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер привлекла внимание своим нарядом на состоявшихся Православных Рождественских образовательных чтениях. Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России, подчеркнул telegram-канал «Радонеж».

«Жена губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер подала хороший пример женщинам-руководительницам. Она пришла в одежде наших духовных традиций. Хорошо бы с нее взяли пример не только наши руководительницы, но и руководители, отринув иностранный вид одежды,» — говорится в сообщении.

Областной научно-практический форум «Рождественские образовательные чтения», в котором участвовала Ирина Текслер, стартовал 20 ноября в Челябинске. Он собрал ведущих ученых, экспертов и общественных деятелей, а также лидеров традиционных религиозных конфессий. Заявленная тема конференции в 2024 году — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Ирина Текслер
Ирина Текслер подала пример другим руководительницам
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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер привлекла внимание своим нарядом на состоявшихся Православных Рождественских образовательных чтениях. Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России, подчеркнул telegram-канал «Радонеж». «Жена губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер подала хороший пример женщинам-руководительницам. Она пришла в одежде наших духовных традиций. Хорошо бы с нее взяли пример не только наши руководительницы, но и руководители, отринув иностранный вид одежды,» — говорится в сообщении. Областной научно-практический форум «Рождественские образовательные чтения», в котором участвовала Ирина Текслер, стартовал 20 ноября в Челябинске. Он собрал ведущих ученых, экспертов и общественных деятелей, а также лидеров традиционных религиозных конфессий. Заявленная тема конференции в 2024 году — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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