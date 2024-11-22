Общество Жену челябинского губернатора похвалили за православный наряд. Фото 23 ноября 2024 в 00:47 Размер текста - 17 + Участники форума отметили выбор наряда Ирины Текслер (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер привлекла внимание своим нарядом на состоявшихся Православных Рождественских образовательных чтениях. Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России, подчеркнул telegram-канал «Радонеж». «Жена губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер подала хороший пример женщинам-руководительницам. Она пришла в одежде наших духовных традиций. Хорошо бы с нее взяли пример не только наши руководительницы, но и руководители, отринув иностранный вид одежды,» — говорится в сообщении. Областной научно-практический форум «Рождественские образовательные чтения», в котором участвовала Ирина Текслер, стартовал 20 ноября в Челябинске. Он собрал ведущих ученых, экспертов и общественных деятелей, а также лидеров традиционных религиозных конфессий. Заявленная тема конференции в 2024 году — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Ирина Текслер подала пример другим руководительницам Фото: официальная страница Ирины Текслер «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер привлекла внимание своим нарядом на состоявшихся Православных Рождественских образовательных чтениях. Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России, подчеркнул telegram-канал «Радонеж». «Жена губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер подала хороший пример женщинам-руководительницам. Она пришла в одежде наших духовных традиций. Хорошо бы с нее взяли пример не только наши руководительницы, но и руководители, отринув иностранный вид одежды,» — говорится в сообщении. Областной научно-практический форум «Рождественские образовательные чтения», в котором участвовала Ирина Текслер, стартовал 20 ноября в Челябинске. Он собрал ведущих ученых, экспертов и общественных деятелей, а также лидеров традиционных религиозных конфессий. Заявленная тема конференции в 2024 году — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям