Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер привлекла внимание своим нарядом на состоявшихся Православных Рождественских образовательных чтениях. Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России, подчеркнул telegram-канал «Радонеж».
«Жена губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер подала хороший пример женщинам-руководительницам. Она пришла в одежде наших духовных традиций. Хорошо бы с нее взяли пример не только наши руководительницы, но и руководители, отринув иностранный вид одежды,» — говорится в сообщении.
Областной научно-практический форум «Рождественские образовательные чтения», в котором участвовала Ирина Текслер, стартовал 20 ноября в Челябинске. Он собрал ведущих ученых, экспертов и общественных деятелей, а также лидеров традиционных религиозных конфессий. Заявленная тема конференции в 2024 году — «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».
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