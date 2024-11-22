22 ноября 2024

В Челябинске нашли способ, как решить проблему с переполненными мусорными баками

В Челябинске у мусорных контейнеров появились таблички с графиком вывоза отходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные кучи. Челябинск, мусорные контейнеры, помойка, мусорка, чистый город
Таблички у баков появятся, чтобы автомобилисты не блокировали работу мусоровозов Фото:

В Челябинске на контейнерных площадках появились таблички с графиком вывоза отходов. Они должны помочь в ситуациях, когда автовладельцы блокируют проезд к бакам мусоровозов. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«На контейнерных площадках Челябинска начали появляться таблички с графиком вывоза мусора. Автовладельцы смогут видеть, в какое время припаркованный автомобиль помешает работе мусоровоза», — подчеркивается в сообщении.

Решение по установке табличек была принято после жалоб жителей на участившиеся случаи неубранных территорий около контейнерных площадок. Глава Челябинска Алексей Лошкин откликнулся на обращения, предложив регоператору пересмотреть график работы мусоровозов, и призвал граждан не усложнять работу коммунальщиков, в частности, не блокировать подъезды к резервуарам с отходами.

Как ранее сообщало URA.RU, сферу ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт Алексей Лошкин включил в топ-5 главных проблем Челябинска. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами.

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В Челябинске на контейнерных площадках появились таблички с графиком вывоза отходов. Они должны помочь в ситуациях, когда автовладельцы блокируют проезд к бакам мусоровозов. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «На контейнерных площадках Челябинска начали появляться таблички с графиком вывоза мусора. Автовладельцы смогут видеть, в какое время припаркованный автомобиль помешает работе мусоровоза», — подчеркивается в сообщении. Решение по установке табличек была принято после жалоб жителей на участившиеся случаи неубранных территорий около контейнерных площадок. Глава Челябинска Алексей Лошкин откликнулся на обращения, предложив регоператору пересмотреть график работы мусоровозов, и призвал граждан не усложнять работу коммунальщиков, в частности, не блокировать подъезды к резервуарам с отходами. Как ранее сообщало URA.RU, сферу ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт Алексей Лошкин включил в топ-5 главных проблем Челябинска. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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