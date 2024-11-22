В Челябинске нашли способ, как решить проблему с переполненными мусорными баками

В Челябинске на контейнерных площадках появились таблички с графиком вывоза отходов. Они должны помочь в ситуациях, когда автовладельцы блокируют проезд к бакам мусоровозов. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.
«На контейнерных площадках Челябинска начали появляться таблички с графиком вывоза мусора. Автовладельцы смогут видеть, в какое время припаркованный автомобиль помешает работе мусоровоза», — подчеркивается в сообщении.
Решение по установке табличек была принято после жалоб жителей на участившиеся случаи неубранных территорий около контейнерных площадок. Глава Челябинска Алексей Лошкин откликнулся на обращения, предложив регоператору пересмотреть график работы мусоровозов, и призвал граждан не усложнять работу коммунальщиков, в частности, не блокировать подъезды к резервуарам с отходами.
Как ранее сообщало URA.RU, сферу ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт Алексей Лошкин включил в топ-5 главных проблем Челябинска. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами.
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