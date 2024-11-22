В Челябинске нашли способ, как решить проблему с переполненными мусорными баками

В Челябинске у мусорных контейнеров появились таблички с графиком вывоза отходов

23 ноября 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Таблички у баков появятся, чтобы автомобилисты не блокировали работу мусоровозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на контейнерных площадках появились таблички с графиком вывоза отходов. Они должны помочь в ситуациях, когда автовладельцы блокируют проезд к бакам мусоровозов. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «На контейнерных площадках Челябинска начали появляться таблички с графиком вывоза мусора. Автовладельцы смогут видеть, в какое время припаркованный автомобиль помешает работе мусоровоза», — подчеркивается в сообщении. Решение по установке табличек была принято после жалоб жителей на участившиеся случаи неубранных территорий около контейнерных площадок. Глава Челябинска Алексей Лошкин откликнулся на обращения, предложив регоператору пересмотреть график работы мусоровозов, и призвал граждан не усложнять работу коммунальщиков, в частности, не блокировать подъезды к резервуарам с отходами. Как ранее сообщало URA.RU, сферу ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт Алексей Лошкин включил в топ-5 главных проблем Челябинска. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на контейнерных площадках появились таблички с графиком вывоза отходов. Они должны помочь в ситуациях, когда автовладельцы блокируют проезд к бакам мусоровозов. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «На контейнерных площадках Челябинска начали появляться таблички с графиком вывоза мусора. Автовладельцы смогут видеть, в какое время припаркованный автомобиль помешает работе мусоровоза», — подчеркивается в сообщении. Решение по установке табличек была принято после жалоб жителей на участившиеся случаи неубранных территорий около контейнерных площадок. Глава Челябинска Алексей Лошкин откликнулся на обращения, предложив регоператору пересмотреть график работы мусоровозов, и призвал граждан не усложнять работу коммунальщиков, в частности, не блокировать подъезды к резервуарам с отходами. Как ранее сообщало URA.RU, сферу ЖКХ, незаконные ларьки и общественный транспорт Алексей Лошкин включил в топ-5 главных проблем Челябинска. Об этом он заявил 21 ноября на встрече с журналистами.