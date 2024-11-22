От 35 тысяч рублей готовы платить в Челябинске бухгалтеру с базовыми навыками

23 ноября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Заработная плата бухгалтера в Челябинске зависит от опыта и компетенций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске кандидату на должность бухгалтера готовы предложить заработную плату от 35 до 110 тысяч рублей. Минимум работодатели намерены платить соискателям с набором ключевых профессиональных навыков. Об этом рассказали эксперты сервиса по подбору работы SuperJob. «От 35 до 40 тысяч рублей обещают сотруднику со средним профессиональным или неполным высшим образованием, уверенным пользованием „1С“, Excel, бухгалтерских программ, справочно-правовых систем „КонсультантПлюс“, „Гарант“. Также необходимо знание основ бухгалтерского и налогового учета, первичной бухгалтерии, опыт работы в бухгалтерии от полугода», — поделились аналитики. В SuperJob уточняют: для более высоких заработков потребуются дополнительные знания и опыт. Так, например, до 50 тысяч рублей могут получать знающие систему электронного документооборота и опытом от одного года. До 70 тысяч рублей — имеющие высшее образование и опыт от двух лет. Специалисты со стажем в качестве бухгалтера или старшего бухгалтера более трех лет и широко владеющие бухгалтерским учетом могут претендовать на зарплату в размере от 70 до 110 тысяч рублей. Работодатели могут также отдавать предпочтение кандидатам, обладающим сертификатом профессионального бухгалтера, владеющим английским языком на уровне свободного общения и имеющим опыт полного ведения бухгалтерским учетом. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске до 95 тысяч рублей в месяц готовы платить водителям, инженерам-строителям — до 190 тысяч рублей. Зарплаты главного врача начинаются от 350 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске кандидату на должность бухгалтера готовы предложить заработную плату от 35 до 110 тысяч рублей. Минимум работодатели намерены платить соискателям с набором ключевых профессиональных навыков. Об этом рассказали эксперты сервиса по подбору работы SuperJob. «От 35 до 40 тысяч рублей обещают сотруднику со средним профессиональным или неполным высшим образованием, уверенным пользованием „1С“, Excel, бухгалтерских программ, справочно-правовых систем „КонсультантПлюс“, „Гарант“. Также необходимо знание основ бухгалтерского и налогового учета, первичной бухгалтерии, опыт работы в бухгалтерии от полугода», — поделились аналитики. В SuperJob уточняют: для более высоких заработков потребуются дополнительные знания и опыт. Так, например, до 50 тысяч рублей могут получать знающие систему электронного документооборота и опытом от одного года. До 70 тысяч рублей — имеющие высшее образование и опыт от двух лет. Специалисты со стажем в качестве бухгалтера или старшего бухгалтера более трех лет и широко владеющие бухгалтерским учетом могут претендовать на зарплату в размере от 70 до 110 тысяч рублей. Работодатели могут также отдавать предпочтение кандидатам, обладающим сертификатом профессионального бухгалтера, владеющим английским языком на уровне свободного общения и имеющим опыт полного ведения бухгалтерским учетом. Как ранее писало URA.RU, в Челябинске до 95 тысяч рублей в месяц готовы платить водителям, инженерам-строителям — до 190 тысяч рублей. Зарплаты главного врача начинаются от 350 тысяч рублей.