Украина «украла» у Поклонской тысячи долларов

Прокурор Поклонская копила на отдых за границей, а Украина арестовала ее счета Фото: Прокуратура Республики Крым

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Крым Наталья Поклонская лишилась своих накоплений из-за позиции Украины в отношении своих бывших граждан. Об этом бывший прокурор Крыма рассказала в вышедшей автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

По словам Поклонской, ее счет был арестован по запросу украинского следователя.«Я смогла скопить около 3 тысяч долларов из моих премий и отпускных, — цитирует депутата РИА „Новости“. — Копила я на путешествие в какую-нибудь экзотическую страну, которое давно обещала дочери. Впоследствии эти средства были арестованы как незаконно добытые по постановлению следователя украинской прокуратуры в рамках возбужденного в отношении меня уголовного дела».

Экс-прокурор пояснила, что деньги были на зарплатном счете в «Райффайзенбанке». Поскольку формально деньги по-прежнему принадлежат Поклонской, ей постоянно приходится указывать наличие счета в зарубежном банке.

Автобиографическая книга «Крымская весна» была написана ею вместе с мужем Иваном Соловьевым, напоминает агентство Nation News. Издание включает личные фотографии из семейного архива и эксклюзивные воспоминания. Первая презентация книги уже прошла в Москве 5 марта. Вторая пройдет на следующей неделе, 10 марта, в Ливадийском дворце, в Крыму.

Ранее сама депутат рассказала, что на Украине она является фигуранткой девяти уголовных дел. Все они были возбуждены после того, как Поклонская оказалась в числе сторонников присоединения Крыма к России в 2014 году, передает RT.