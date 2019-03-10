В Париже умер внук Колчака, посвятивший свою жизнь творчеству

На 86 году жизни во Фрпнции умер Александр Ростиславович Колчак, внук Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией адмирала Александра Васильевича Колчака. Как уточняется в Facebook Союза потомков Галлиполийцев, смерть настигла внука легендпрного «белого» генерала после продолжительной болезни.
«Утром 9-го марта 2019 г. после длительной болезни отошёл ко Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака», — сообщил в соцсети председатель союза Алексей Григорьев. Он отметил, что потомок Колчака был «истинным другом и изумительным человеком с благородной душой».
Как уточняет «Газета.Ru», в 1919 году сын Колчака вместе со своей матерью эмигрировали сначала в Румынию, а затем перебрались во Франции. Александр Ростиславович Колчак родился в Париже в 1933 году. Он окончил Сорбонну, работал карикатуристом и был джазовым музыкантом.