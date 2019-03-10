Уралец взял в заложники семью и угрожал взорвать жилой дом

На операцию по спасению семьи и других жильцов силовики потратили три часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга взял в заложники свою семью и угрожал взорвать дом по адресу Карла Маркса, 36, где он проживает. Силовики, выехавшие на место происшествия, пытались обезвредить мужчину в течение трех часов.

«Мужчина удерживает в заложниках семью. При этом он угрожал взорвать дом», — сообщал портал Е1. В итоге полицейские смогли задержать виновника и позже передали его санитарам психиатрической больницы.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области от комментариев воздержались. Пресс-секретарю областной ФСБ дозвониться не удалось.