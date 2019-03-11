Полиция проверила следователей по делу о драке с отцом вице-мэра Миасса

Полиция Миасса завершила проверку действий следователей, возбудивших уголовное дело о драке, в которой пострадал отец вице-мэра Сергея Сесюнина. «В действиях сотрудников полиции нарушений законодательства не выявлено», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь ОМВД Ольга Суханова.
Инцидент произошел в этом челябинском городе из-за припаркованной у обочины машины, перекрывшей проход для пешеходов. За рулем была Ольга Жученя, ее муж вышел из автомобиля. По версии женщины, отец чиновника Анатолий Сесюнин бил машину, хотел вытащить женщину и выбить телефон, на который она снимала нападение. Ее муж догнал нападавшего, они поборолись и разошлись.
На следующий день стало известно, что силовики по заявлению Анатолия Сесюнина завели дело. Семья Жучени подала встречную жалобу, но им полиция отказала. По словам Сергея Сесюнина, его отец, пенсионер и инвалид, сделал замечание девушке-водителю. Произошла перепалка. Когда отец пошел домой, на него напали сзади и избили. В больнице ему диагностировали перелом ребра, черепно-мозговую травму, перелом носа и множественные телесные повреждения. Судмедэкспертиза установила вред здоровью средней тяжести. Отец больше полутора месяцев провел на больничном.
Информацию об инциденте с жалобой на силовиков разместила Ольга Жученя в соцсетях Миасса. Полиция отреагировала и начала проверку. Однако она показала, что следователи законно отказали ей во встречном заявлении о возбуждении дела на Сесюнина.