СМИ: Россия отказывается отдать Курилы Японии

Прямо отказывать Японии власти «не хотят из соображений дипломатии» Фото: depositphotos.com © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курильских островов Японии. «Таких планов нет», — пояснили РБК источник в правительстве, близкий к администрации президента.

Об этом же изданию заявил источник, близкий к Министерству иностранных дел. По его предположениям, условия для заключения мирного договора между странами, выдвинутые Москвой, Токио не примет. Речь идет во-первых о признании Японией результатов Второй мировой войны, в том числе российского суверенитета над Курильскими островами. Второе условие — в случае передачи островов Японии — неразмещение там военных баз США. Прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии», пояснил источник.

Разговоры о возможной передаче Россией Японии Курильских островов были вновь подняты в прошлом году в связи с намерением стран по заключению мирного договора. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает на том, что российский суверенитет над ними не подлежит сомнению, напоминает ИА FlashSiberia.