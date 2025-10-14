В России пресекли схему мошенничества с полисами ОСАГО

Специалисты Национальной страховой информационной системы (НСИС) выявили и пресекли масштабную схему мошенничества, связанную с искусственным занижением стоимости полисов ОСАГО за счет манипуляций с коэффициентом бонус-малус (КБМ). Об этом сообщил гендиректор НСИС Николай Галушин.
«Мы столкнулись с технологией, которая позволяла „купить КБМ“, то есть, искусственно улучшить коэффициент определённого человека. При этом у другого человека КБМ портился», — сказал Галушин в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, несколько тысяч водителей воспользовались нелегальной схемой, что вызвало многочисленные жалобы со стороны добросовестных страхователей. Сейчас схему мошенничество пресекли.
КБМ напрямую влияет на стоимость полиса ОСАГО для каждого водителя. Он снижается при отсутствии страховых случаев и увеличивается при авариях по вине страхователя, максимальное значение может достигать 3,92. В НСИС пояснили, что обновление коэффициента происходит ежегодно 1 апреля. Чтобы предотвратить возможные схемы в будущем, в ближайшее время система введет автоматические уведомления: автовладельцы будут получать сообщения о любых изменениях, связанных с их полисами ОСАГО. Новый функционал планируют запустить в начале 2026 года.
НСИС — дочерняя компания Центробанка РФ, полностью принадлежащая регулятору. Организация занимается сбором и анализом данных по основным видам страхования, в том числе автострахованию и страхованию имущества.
Ранее в МВД России сообщили, что преступники нередко используют сайты знакомств для поиска потенциальных жертв. Завоевав их доверие, злоумышленники получают доступ к личной информации, после чего прибегают к шантажу. Под давлением жертвы переводят первый платеж через Telegram-бота. По словам кандидата психологических наук, доцента кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елены Шпагиной, уязвимость перед любыми мошенниками зависит от ментального состояния человека, передает 360.ru. Именно поэтому важно работать со своим психологическим здоровьем.
