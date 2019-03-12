Теперь в коридорах громко, зато безопасно Фото: читатели «URA.RU»

Из коридора второго этажа резиденции свердловского губернатора пропал ковер. На этом этаже и в этом крыле здания на Горького, 21 располагается департамент информационной политики (ДИП) региона. В местной видеостудии губернатор Евгений Куйвашев записывает обращения или поздравления в адрес уральцев.

Так коридор резиденции выглядел до прихода пожарного надзора Фото: читатели «URA.RU»

Официальная версия от директора департамента информполитики Юлии Прытковой причин исчезновения ковра не раскрыла: «Ковер, судьба которого взволновала вас, собственность хозяйственных служб. Мы не погружались в логику его появления-исчезновения. Он очень полезен, когда в студии идет запись — заглушает стук каблуков», — объяснила чиновник.

Неофициально знакомый сотрудник ДИП рассказал, что ковер убрали после визита пожарного надзора, который посчитал ковер потенциально дополнительным источником пожароопасности.