Аналитики выяснили, что нужно продать в Екатеринбурге и Челябинске, чтобы купить квартиру в Москве

При переезде в Москву придется пожертвовать комфортом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Аналитики портала «Мир квартир» выясняли, что необходимо продать в регионах, чтобы приобрести недвижимость в Москве. Например, для того чтобы купить малогабаритную квартиру на северо-западе Москвы, в Челябинске придется продать четырехкомнатную квартиру в центре города. При этом столичная квартира будет среднестатистической, а уральская — роскошной.

«Малосемейка 13,5 кв. метра на северо-западе Москвы в пределах МКАД стоит около четырех миллионов рублей — столько же роскошная четырехкомнатная квартира площадью 92 кв. метра в центре Челябинска», — сообщает «Российская газета», ссылаясь на исследование портала «Мир квартир». Такая квартира в Москве позволит получить столичную прописку, но вот кухонная зона в так называемой малосемейке будет находиться в коридоре, а ванная будет совмещена с санузлом. При этом Челябинск, по мнению экспертов, — один из самых дешевых городов-миллионников.

Жители миллионников, где цены на рынке недвижимости выше, смогут позволить себе в Москве чуть больше, но также понесут потери при переезде — комнаты, метраж. Продажа трехкомнатной квартиры площадью 80 квадратных метров в Екатеринбурге за 6,9 миллиона рублей позволит взять небольшую «однушку» в районе станции метро «Динамо» в столице. Взамен у покупателя уральской квартиры появится жилье в 14-этажном доме, с качественным ремонтом и хорошей планировкой.