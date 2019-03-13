МИД РФ отреагировал на угрозы США в адрес Роснефти

Угрозы, которые звучат со стороны США в адрес Роснефти, бессмысленны. Американские санкции уже коснулись компании и не мешают ей работать, заявили в МИД России.
«Угрозы главы Госдепартамента США Майка Помпео в адрес Роснефти за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны, поскольку компания с 2014 года находится под американскими санкциями и успешно работает», — цитирует RNS заявление МИД.
Госсекретарь 12 марта обвинил Роснефть в том, что компания обходит американские санкции против Венесуэлы, покупая нефть у компании PDVSA. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что подобные заявления Помпео нарушают все этические и правовые нормы и не сочетаются с международным правом.