МИД РФ отреагировал на угрозы США в адрес Роснефти

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 12:53
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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей
Лавров посоветовал США не вводить новые запретыФото: Владимир Андреев
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Угрозы, которые звучат со стороны США в адрес Роснефти, бессмысленны. Американские санкции уже коснулись компании и не мешают ей работать, заявили в МИД России.

«Угрозы главы Госдепартамента США Майка Помпео в адрес Роснефти за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны, поскольку компания с 2014 года находится под американскими санкциями и успешно работает», — цитирует RNS заявление МИД.

Госсекретарь 12 марта обвинил Роснефть в том, что компания обходит американские санкции против Венесуэлы, покупая нефть у компании PDVSA. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что подобные заявления Помпео нарушают все этические и правовые нормы и не сочетаются с международным правом.

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