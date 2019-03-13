Россия проучила японского премьера за утечку о передаче Курил

Цель военных учений на курильских островах Итуруп и Кунашир — проучить премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил «URA.RU» руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Накануне на южных Курилах начались военные учения с участием 500 военнослужащих и 70 танков. МИД Японии уже заявил протест России по этому поводу, сочтя, что проводить учения на этой территории недопустимо.
Эксперт отметил, что в свое время Абэ допустил утечку информации в СМИ, заявив о том, что Россия ведет переговоры о передаче островов Японии. «В Кремле сильно возмутились тем, что премьер опубличил эту информацию. И в качестве ответной меры мы решили наглядно показать, что никаких переговоров нет, и провели учения», — сказал политолог.
По его словам, политический жест должен показать японцам, что если они и дальше будут обнародовать информацию о переговорах, то Россия продолжит всячески демонстрировать свое присутствие в регионе. «Проще говоря, жест направлен на усмирение Абэ. Военные учения — это эхо тех самых переговоров», — указал он.
Напомним, Япония настаивает на необходимости вести переговоры с Россией для решения проблемы принадлежности Курильских островов и подписания мирного договора. Токио ставит условием признание островов Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан японской территорией. В свою очередь Москва выдвигает требование признать результаты Второй мировой войны и российский суверенитет над Курильскими островами.