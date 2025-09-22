Власти Новосибирской области пересмотрят свою работу после обрушения школы в Татарске

Травников: обрушение школы в Татарске заставило пересмотреть приоритеты
Двухэтажное здание школы обрушилось в выходной день, когда занятия не проводились
Двухэтажное здание школы обрушилось в выходной день, когда занятия не проводились

Власти Новосибирской области пересмотрят свою работу после обрушения школы в Татарске. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников.

«Эта страшная ситуация, чудом не приведшая к трагедии, заставила нас пересмотреть приоритеты в работе, в том числе скорректировать некоторые планы по ремонту действующих социальных объектов и строительству новых», — написал Травников в своем telegram-канале. Губернатор поручил министерству образования и министерству строительства провести опрос всех муниципалитетов и подведомственных организаций. Власти намерены выяснить, когда и кем проводились обследования зданий, оценить их качество, а также выявить возможные риски.

Кроме того, губернатор распорядился при необходимости организовать дополнительные обследования зданий и на основании полученных данных скорректировать трехлетние планы строительства и ремонтов. Поручение о проведении комплексной проверки касается и других объектов с массовым пребыванием граждан. Еще одним приоритетным направлением стало ускорение строительства новой школы на 550 мест в Татарске. Работы ведутся с 2021 года, однако после инцидента губернатор поручил региональному министерству строительства принять все необходимые меры для завершения объекта к 1 сентября следующего учебного года.

Утром 21 сентября в Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания школы №5. Двухэтажное здание школы обрушилось в выходной день, когда занятия не проводились. Школа была признана соответствующей требованиям к началу нового учебного года. Приемка здания была проведена накануне 1 сентября, по ее итогам было подтверждено соответствие установленным стандартам для начала учебного процесса. Следственные органы инициировали уголовное дело.

