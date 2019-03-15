Соратница вице-губернатора ХМАО получила контроль над главным медиаресурсом югорских властей

34-летняя Галина Липатова возглавила совет директоров правительственного медиахолдинга «Новости Югры» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В совете директоров правительственного медиахолдинга «Новости Югры» назначен новый председатель. Им стала заместитель директора департамента общественных и внешних связей, 34-летняя Галина Липатова, которая заменила на этом посту врио директора депсвязей Марию Орлову. Об этом 15 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В данный момент у „Новостей Югры“ существуют очевидные финансовые трудности. Также есть вопросы к организации работы холдинга. От Липатовой ждут положительной тенденции по этим направлениям», — сообщает инсайдер. Также он добавил, что это уже третий руководитель Совета за последние полтора года, а сама должность не предполагает для чиновницы дополнительной заработной платы.

Сама Липатова подтвердила информацию о своем назначении. «В функции совета директоров входят выработка и утверждение стратегии развития акционерного общества, Организация эффективной деятельности холдинга, осуществление контроля», — прокомментировала чиновница. Напомним, Липатова вошла в совет директоров «Новостей Югры» в феврале 2018 года заменив, ушедшую в декретный отпуск, директора депсвязей Елену Шумакову. Также стоит отметить, что до работы в департаменте общественных и внешних связей Липатова занимала должность советника первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова.