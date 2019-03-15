14 марта 2019
13 марта 2019

Директора образовательного центра на Ямале привлекли за кумовство

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 14:36
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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, прокурор, погон
После прокурорской проверки мужа директора уволили с должности заместителяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Директора Социокультурного центра в селе Лопхари (ЯНАО) после прокурорской проверки привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что она назначила своим заместителем мужа. Супруг главы ведомства был уволен. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Есть законодательство о муниципальной и государственной службе. Там прямо закреплено, что в прямом подчинении не могут работать близкие родственники. В соответствии с этим руководители муниципальных организаций должны предотвращать конфликт интересов», — заявили в прокуратуре.

По данным открытых источников, директором МОУ «Социокультурный центр» с 2014 года является Наталья Филаретова.

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