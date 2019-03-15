Директора образовательного центра на Ямале привлекли за кумовство

Директора Социокультурного центра в селе Лопхари (ЯНАО) после прокурорской проверки привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что она назначила своим заместителем мужа. Супруг главы ведомства был уволен. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
«Есть законодательство о муниципальной и государственной службе. Там прямо закреплено, что в прямом подчинении не могут работать близкие родственники. В соответствии с этим руководители муниципальных организаций должны предотвращать конфликт интересов», — заявили в прокуратуре.
По данным открытых источников, директором МОУ «Социокультурный центр» с 2014 года является Наталья Филаретова.