Захарова осудила травлю русскоязычной общины в Литве

Представитель МИДа обеспокоена антироссийской истерией Вильнюса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила серьезную обеспокоенность участившимися случаями произвола в отношении русскоязычного населения Литвы. По данным российского внешнеполитического ведомства, это происходит в условиях подогреваемой Вильнюсом антироссийской истерии.

«МИД России решительно осуждает нарастающий в Литве настоящий полицейский произвол, развязанный в отношении русскоязычной общины в угоду внутриполитической конъюнктуре», подчеркнула Захарова.

В частности, была организована травля и агрессивная кампания местных СМИ и литовских спецслужб против Ассоциации учителей русских школ Литвы Эллы Канайте. Участник прошедшей в Вильнюсе конференции российских соотечественников Павел Жевжиков подвергся репрессивному давлению, «профилактическим беседам» и обыску без объяснения причин, сообщает RT.

Между тем, по информации МИДа, в Литве нарастает давление на русскоязычную общину. Так, Государственный центр содержания образования Латвии предложил сделать обучение на русском языке полностью факультативным, а депутаты партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» и вовсе считают, что влияние России на нелитовскую часть населения можно ограничить, увеличивая в школах часы преподавания на государственном языке.

Ранее «URA.RU» рассказывало про странные автобусные остановки, появившиеся в Эстонии. Дизайнеры поделили место ожидания транспорта на зоны, отмеченные надписями «Здесь только русские» и «Здесь только эстонцы». При этом, по словам авторов, никакого намека на национализм здесь не было — было лишь желание указать на атмосферу разобщенности населения страны.