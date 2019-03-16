Сенатор назвал «ерничаньем» идею Украины взыскать с России плату за «земли Юрия Долгорукого»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
16 марта 2019 в 20:26
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Совет Федерации. Москва, совет федерации
Сенатор утверждает, что Пискун ранее «сплошь и рядом говорил всякие глупости»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на предложение бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России ренту за трехсотлетнее использование «украинских земель Юрия Долгорукого». Сенатор назвал заявление Пискуна «ерничаньем».

«Когда он был генеральным прокурором Украины, сплошь и рядом говорил всякие глупости. Это ерничанье», — приводит слова Цекова RT.

Сенатор заявил, что более реалистично выглядит вариант взыскать с Украины средства за те потери, которые понес Крым за время пребывания в составе этой страны. Такую позицию политик объяснил тем, что «за эти годы в Крыму все разрушалось, ничего не создавалось».

Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne предложил потребовать от России выплат за трехсотлетнее использование земель, принадлежавших когда-то Киевской Руси. Также украинец заявил, что можно «взять их в рабство», если Россия не сможет заплатить.

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