Сенатор назвал «ерничаньем» идею Украины взыскать с России плату за «земли Юрия Долгорукого»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на предложение бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России ренту за трехсотлетнее использование «украинских земель Юрия Долгорукого». Сенатор назвал заявление Пискуна «ерничаньем».
«Когда он был генеральным прокурором Украины, сплошь и рядом говорил всякие глупости. Это ерничанье», — приводит слова Цекова RT.
Сенатор заявил, что более реалистично выглядит вариант взыскать с Украины средства за те потери, которые понес Крым за время пребывания в составе этой страны. Такую позицию политик объяснил тем, что «за эти годы в Крыму все разрушалось, ничего не создавалось».
Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne предложил потребовать от России выплат за трехсотлетнее использование земель, принадлежавших когда-то Киевской Руси. Также украинец заявил, что можно «взять их в рабство», если Россия не сможет заплатить.