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Дубровский и Мякуш попросят Госдуму изменить федеральный закон к саммитам ШОС и БРИКС

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 10:02
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День народного единства в Челябинске, мякуш владимир, дубровский борис
Борис Дубровский (справа) и Владимир Мякуш инициируют поправки в законФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Законодательное собрание Челябинской области по инициативе губернатор Бориса Дубровского инициирует поправки в федеральный закон о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Об этом «URA.RU» сообщил председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

«Для проведения саммитов принят специальный закон, — рассказал спикер ЗСО. — Мы будем через Госдуму просить внести в него изменения. Это касается упрощения ряда процедур в Челябинске, связанных с земельными вопросами, строительством и благоустройством».

По словам Мякуша, инициатива по внесению поправок в федеральный закон о саммитах будет рассмотрена на сессии Заксобрания 27 марта. «Это должно значительно упростить спорные моменты», — заявил «URA.RU» мэр Челябинска Владимир Елистратов.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. В рамках подготовки к ним строятся гостиницы, здание аэропорта и дополнительные взлетно-посадочные полосы. Также благоустроят набережную реки Миасс и очистят ее русло. Эксперты называют саммиты последним шансом Челябинска «не превратиться в деревню».

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