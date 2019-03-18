Дубровский и Мякуш попросят Госдуму изменить федеральный закон к саммитам ШОС и БРИКС

Законодательное собрание Челябинской области по инициативе губернатор Бориса Дубровского инициирует поправки в федеральный закон о подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Об этом «URA.RU» сообщил председатель Заксобрания Владимир Мякуш.
«Для проведения саммитов принят специальный закон, — рассказал спикер ЗСО. — Мы будем через Госдуму просить внести в него изменения. Это касается упрощения ряда процедур в Челябинске, связанных с земельными вопросами, строительством и благоустройством».
По словам Мякуша, инициатива по внесению поправок в федеральный закон о саммитах будет рассмотрена на сессии Заксобрания 27 марта. «Это должно значительно упростить спорные моменты», — заявил «URA.RU» мэр Челябинска Владимир Елистратов.
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. В рамках подготовки к ним строятся гостиницы, здание аэропорта и дополнительные взлетно-посадочные полосы. Также благоустроят набережную реки Миасс и очистят ее русло. Эксперты называют саммиты последним шансом Челябинска «не превратиться в деревню».