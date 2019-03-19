Крупный тюменский застройщик затягивает сроки сдачи дома

Жители ждут ключей от квартир с конца 2018 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дольщики одного из домов в микрорайоне Европейский в Тюмени не могут получить ключи от квартир с конца 2018 года. По словам будущих жильцов дома, расположенного по адресу Тихий проезд, 6, здание никак не могут ввести в эксплуатацию. Об этом они написали в социальной сети «ВКонтакте».

«Копания „Брусника“ сообщила, что дом не введен в эксплуатацию до сих пор, так как не могут забрать документы. Но срок ввода — 4 квартал 2018 года. Отсутствие ввода дома на сегодняшний день — это серьезное нарушение существенных условий ДДУ (договора долевого участия, — прим. ред.). Кроме того, если бы дом ввели, то за 30 дней до выдачи ключей направили бы нам уведомления. Остро интересует вопрос, какие серьезные нарушения были выявлены при сдаче дома, если до сих пор вопрос с вводом ГП-14 не решен», — рассказали собственники квартир в этом доме.

Редакция «URA.RU» связалась с пиар-службой «Брусники». Представитель застройщика попросил направить официальный запрос, но ответ в течение дня от компании не поступил.