Известный силовик, перешедший в правительство Ямала, получит еще один важный пост

На Ямале нашли замену члену окружной избирательной комиссии Светлане Шульгиной, которая досрочно сложила полномочия из-за уголовной судимости. Пост достанется известному в регионе экс-силовику Александру Маркелову, который недавно стал заместителем директора регионального департаменте по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции, — сообщили источники «URA.RU».
Инсайдеры рассказали, что кандидатура Маркелова была выдвинута от города Лабытнанги. Именно эту территорию ранее в Избиркоме представляла Шульгина. Рассмотреть вопрос о назначении Маркелова новым членом Избиркома с правом решающего голоса депутаты Заксобрания должны на очередном заседании 21 марта.
Александр Маркелов родился в Грозном. Окончил Выборгское авиационное техническое училище гражданской авиации имени С. Ф. Жаворонкова. В 2003 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ.
С 1992 года работал в полиции. Был участковым в Салехарде. После перешел на работу в УМВД по ЯНАО инспектором по организации деятельности участковых и дослужился до заместителя начальника полиции по общественной безопасности УМВД России по ЯНАО. В начале февраля он ушел из полиции и стал замдиректора департамента по взаимодействию с органами госвласти и мировой юстиции.
Светлана Шульгина была замешана в деле экс-руководителя ямальского УФМС Игоря Костюка. В декабре 2018 года она получила условный срок за пособничество в преступлении. На февральском заседании Заксобрания парламентарии официально приняли ее досрочное прекращение полномочий. Официальная причина — переезд Шульгиной в другой регион.